Татьяна Мерзлякова заявила о применении ВСУ запрещенного оружия

Свердловский омбудсмен Мерзлякова заявила о применении ВСУ запрещенного оружия

Омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила военный госпиталь №354 в Екатеринбурге. Там она отметила особую специфику ранений солдат и заявила о применении со стороны ВСУ запрещенного оружия.