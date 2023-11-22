tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Свердловский омбудсмен Мерзлякова заявила о применении ВСУ запрещенного оружия

Татьяна Мерзлякова заявила о применении ВСУ запрещенного оружия

22 ноября 2023, 09:21
Фото: Midjourney

Свердловский омбудсмен Мерзлякова заявила о применении ВСУ запрещенного оружия

Омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила военный госпиталь №354 в Екатеринбурге. Там она отметила особую специфику ранений солдат и заявила о применении со стороны ВСУ запрещенного оружия.

Татьяна Мерзлякова отметила, что ранения становятся сложнее из-за запрещенных видов оружия, пишет ЕАН.

Ранения становятся все более сложные, применяются запрещенные международными документами виды оружия. Хирурги, нейрохирурги, травматологи делают все возможное, чтобы спасти ребят, — высказалась омбудсмен.

Для оказания помощи военным Татьяна Мерзлякова консультировалась у начмеда Александра Абрамова, а также пообщалась с начальником госпиталя Сергеем Яшиным.

Ранее сообщалось, что в военно-следственном отделе СК в Елани возбудили уголовное дело после того, как был обнаружен мертвым солдат-срочник Артем Булатов.

Омбудсмен рассказала о ходе выборов в колониях Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Омбудсмен ХМАО будет жаловаться на издевательства над участниками СВО из ЮгрыСвердловского омбудсмена Морокова внесли в санкционный список Канады
#Происшествия#Омбудсмен#Ранения#Татьяна Мерзлякова#СВО#ВСУ#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Так работает доставка Фугас»: бойцы с СВО передали привет Нижнему Тагилу
Вчера, 14:21
Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за метелей и гололеда
Вчера, 14:11
Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:05
Уборка общественных туалетов в Нижнем Тагиле за год обойдется в 4,6 млн
Вчера, 11:25
Мужчина на автомобиле сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю
Вчера, 16:11
Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочери
Вчера, 10:36