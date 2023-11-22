Татьяна Мерзлякова заявила о применении ВСУ запрещенного оружия

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Татьяна Мерзлякова отметила, что ранения становятся сложнее из-за запрещенных видов оружия, пишет ЕАН.
Ранения становятся все более сложные, применяются запрещенные международными документами виды оружия. Хирурги, нейрохирурги, травматологи делают все возможное, чтобы спасти ребят, — высказалась омбудсмен.
Для оказания помощи военным Татьяна Мерзлякова консультировалась у начмеда Александра Абрамова, а также пообщалась с начальником госпиталя Сергеем Яшиным.
Ранее сообщалось, что в военно-следственном отделе СК в Елани возбудили уголовное дело после того, как был обнаружен мертвым солдат-срочник Артем Булатов.