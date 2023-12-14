Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Владимир Путин ответил на вопрос бойцов СВО о нехватке дронов.
Вы правы, не всегда хватает и не всегда все получается. Линия фронта почти 2000 километров и, конечно, не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет и закупается многое. Государство, министерство обороны и промышленность активно работают в этом направлении, — рассказал Владимир Путин.
Он отметил, что люди помогают бойцам и поблагодарил их за это. Люди шьют носки, вяжут варежки, делают пожертвования и так далее.