tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Владимир Путин ответил на вопрос бойцов СВО о нехватке дронов. Вы правы, не всегда хватает и не всегда все получается

14 декабря 2023, 10:18

Владимир Путин ответил на вопрос бойцов СВО о нехватке дронов.

Вы правы, не всегда хватает и не всегда все получается. Линия фронта почти 2000 километров и, конечно, не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет и закупается многое. Государство, министерство обороны и промышленность активно работают в этом направлении, — рассказал Владимир Путин.

Он отметил, что люди помогают бойцам и поблагодарил их за это. Люди шьют носки, вяжут варежки, делают пожертвования и так далее.

#Ирина Кирилова#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02