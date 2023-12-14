tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Владимир Путин озвучил приоритетное направление развития России

Владимир Путин озвучил приоритетное направление развития России

14 декабря 2023, 09:36
Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин озвучил приоритетное направление развитие России. По его мнению, главное для страны — это суверенитет.
Существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовала тысячи лет. Поэтому главное — это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Это укрепление внешнего суверенитета, укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета. Имеется в виду, обеспечение прав и свобод граждан страны, развития нашей политической системы, парламентаризма. Ну и наконец-то это обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета, — отметил Владимир Путин.
#Политика#Эксклюзив#Владимир Путин#Безопасность#Прямая линия#Анна Григорьева#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02