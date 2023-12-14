Владимир Путин озвучил приоритетное направление развития России

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовала тысячи лет. Поэтому главное — это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Это укрепление внешнего суверенитета, укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета. Имеется в виду, обеспечение прав и свобод граждан страны, развития нашей политической системы, парламентаризма. Ну и наконец-то это обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета, — отметил Владимир Путин.