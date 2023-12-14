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Published Сегодня, 12:31

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Updated Сегодня, 12:33

Владимир Путин рассказал, почему подорожала продукция АвтоВАЗа

Владимир Путин рассказал, почему подорожала продукция АвтоВАЗа

14 декабря 2023, 12:31
Фото: 1MI
Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что отечественные автомобили подорожали из-за высокой стоимости импортных компонентов и меньшего количества их выпуска.

Во время прямой линии главе государства задали вопрос, почему подорожала продукция АвтоВАЗа. Владимир Путин ответил, что, действительно, цены на отечественные автомобили с начала введения санкций увеличились на 40%.

Когда из России ушли европейские, японские, южнокорейские бренды, то ушли они, конечно, с компонентами. Тут же возник вопрос развития собственной базы. Надо сказать, что АвтоВАЗ с количеством выпускаемой продукции справляется, но чем больше будет автомобилей, тем меньше будет цена. Также определенные издержки связаны с тем, что так или иначе производитель добывает эти импортные компоненты, но уже по другой цене. Это ведет к удорожанию. Ну и плюс небольшое количество, — отметил глава РФ.

Кроме того, по мнению Владимира Путина, основной задачей стоит создание собственной компонентной базы, так как из-за плотного сотрудничества с западными партнерами в прошлом эта отрасль была практически утрачена.

Надо ее воссоздавать. Минпромторг этим занимается. Но на это нужно время, — рассказал глава государства.
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