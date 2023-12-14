Владимир Путин высказался о запасе прочности России

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Журналист в беседе с Владимиром Путиным отметил, что бывшие партнеры имеют желание «додавить и придавить Россию» и ее экономику. В свою очередь, Владимир Путин заверил, что у России есть запас прочности.
У России есть запас прочности, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. За предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочность и устойчивости финансовой экономики. Он обеспечен несколькими составляющими: высокая консолидация российского общества, второе это устойчивость финансово-экономической системы страны, третье — возрастание возможностей нашей силовой составляющей — армии и правоохранительных органов, — отметил глава РФ.