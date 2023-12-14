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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:32

Владимир Путин высказался о запасе прочности России

Владимир Путин высказался о запасе прочности России

14 декабря 2023, 09:13
Фото: tagilcity.ru
Во время «прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос о влиянии на страну бывших партнеров.

Журналист в беседе с Владимиром Путиным отметил, что бывшие партнеры имеют желание «додавить и придавить Россию» и ее экономику. В свою очередь, Владимир Путин заверил, что у России есть запас прочности.

У России есть запас прочности, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. За предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочность и устойчивости финансовой экономики. Он обеспечен несколькими составляющими: высокая консолидация российского общества, второе это устойчивость финансово-экономической системы страны, третье — возрастание возможностей нашей силовой составляющей — армии и правоохранительных органов, — отметил глава РФ.
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