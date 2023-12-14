Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Владимир Путин высказался о запрете абортов. По его словам, запретов нет.
Что касается всяких запретов, я вспомнил о запретах в сфере алкогольной кампании. Это привело к употреблению суррогатов, суррогатоварению и смертности. В этой области тоже нужно действовать аккуратно, — сказал президент.
По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы женщины, узнав о беременности, принимали решение именно в пользу рождения. При этом права и свободы женщин должны соблюдаться.