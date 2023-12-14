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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Владимир Путин высказался о запрете абортов

14 декабря 2023, 12:46

Владимир Путин высказался о запрете абортов. По его словам, запретов нет.

Что касается всяких запретов, я вспомнил о запретах в сфере алкогольной кампании. Это привело к употреблению суррогатов, суррогатоварению и смертности. В этой области тоже нужно действовать аккуратно, — сказал президент.

По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы женщины, узнав о беременности, принимали решение именно в пользу рождения. При этом права и свободы женщин должны соблюдаться.

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