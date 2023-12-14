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Владимиру Путину предложили создать программу по привлечению кадров в новые регионы

14 декабря 2023, 10:03

Владимиру Путину предложили создать программу по привлечению кадров в новые регионы. Возможно строительство жилья, льготная ипотека и так далее. При этом зарплату называют конкурентной.

Обратить внимание на это точно нужно. Льготная ипотека для этих регионов есть. Она всего 2%. Проблема там в том, насколько я понимаю, что действует она только на новое жилье. Надо распространять это на вторичный рынок и тогда это начнет работать быстро. И второе, по поводу создания дополнительных стимулов. Нужно, может быть, также как на Дальнем Востоке повысить первоначальные подъемные для «Земских докторов», — зявил Владимир Путин.
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