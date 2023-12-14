Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Владимиру Путину предложили создать программу по привлечению кадров в новые регионы. Возможно строительство жилья, льготная ипотека и так далее. При этом зарплату называют конкурентной.
Обратить внимание на это точно нужно. Льготная ипотека для этих регионов есть. Она всего 2%. Проблема там в том, насколько я понимаю, что действует она только на новое жилье. Надо распространять это на вторичный рынок и тогда это начнет работать быстро. И второе, по поводу создания дополнительных стимулов. Нужно, может быть, также как на Дальнем Востоке повысить первоначальные подъемные для «Земских докторов», — зявил Владимир Путин.