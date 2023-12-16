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Updated Сегодня, 03:03

В Нижнем Тагиле жительница пожаловалась на сильный смог в одном из микрорайонов

«Вонь ужасная»: жительница Нижнего Тагила пожаловалась на сильный смог и запах гари

16 декабря 2023, 03:01
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле жительница пожаловалась на сильный смог в одном из микрорайонов

Вечером 15 декабря в сторону Выи в Нижнем Тагиле подул ветер. Местные жители предположили, что причиной стал разгоревшийся пожар.
Около десяти вечера вышла на ночь выгулять собак. Вонь стояла, просто жуть. И дымка очень сильная. Я уж подумала, снег пошел. Горелым пахнет. Очень сильно. По ходу дела где-то на Пырловке или в промзоне где-то рядом горит, — поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Наталья.

Напомним, в Нижнем Тагиле предупреждение о смоге действовало до 15 декабря 2023 года. При этом на протяжении недели в воздухе зафиксировано превышение аммиака.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Пожар#Пырловка#Смог#18+#Евгения Сафина
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