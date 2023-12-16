«Вонь ужасная»: жительница Нижнего Тагила пожаловалась на сильный смог и запах гари

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Около десяти вечера вышла на ночь выгулять собак. Вонь стояла, просто жуть. И дымка очень сильная. Я уж подумала, снег пошел. Горелым пахнет. Очень сильно. По ходу дела где-то на Пырловке или в промзоне где-то рядом горит, — поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Наталья.
Напомним, в Нижнем Тагиле предупреждение о смоге действовало до 15 декабря 2023 года. При этом на протяжении недели в воздухе зафиксировано превышение аммиака.