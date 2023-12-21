Автоелка, поход на лыжах и двоеборцы: куда сходить в выходные в Нижнем Тагиле

В арт-кластере Саморо.doc 24 декабря пройдет масштабная праздничная программа. Для гостей проведут мастер-классы по росписи рождественских игрушек, созданию новогодних украшений, а также кулинарные уроки. Также для тех, кто любит петь и танцевать будет открыта сцена. В течение дня будут проводится конкурсы, игры с приятными призами. А еще тагильчанка Диана Давыдова, выигравшая миллион рублей на всероссийском конкурсе благодаря своему музыкальному таланту, проведет концерт и пообщается со зрителями.