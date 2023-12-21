Автоелка, поход на лыжах и двоеборцы: куда сходить в выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
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Updated Сегодня, 13:33
Открытие зимнего сезона по мотокроссу пройдет в субботу, 23 декабря. Спортсмены примут участие в снежной экстремальной гонке, организаторы обещают, что будет красиво и эффектно. Торжественное открытие состоится на базе клуба «Лидер» на Тагилстрое. А вы придете поддержать спортсменов?
Спортсмены со всей страны приедут в Нижнем Тагиле, чтобы побороться за звание лучшего двоеборца России. Соревнования пройдут с 21 по 24 декабря в два этапа — прыжки с трамплина К-90 и гонка по системе Гундерсена. Также бывает обратный порядок — масс-старт и прыжки. Зимняя атмосфера горы Долгая вкупе с соревнующимися спортсменами — чем не лучший выходной?
23 декабря в выставочных залах музея-заповедника любой желающий может отправится в путешествие на поиски Дракона. Символ 2024 года исчез при загадочных обстоятельствах и его непременно нужно найти. Организаторы обещают, что помогать в этом путешествии будут обитатели уральской тайги.
Клуб туристов «Азимут» собирает всех желающих на краеведческую прогулку. Она пройдет в субботу, 23 декабря. Организаторы объявили старт занимательного путешествия в Комсомольском сквере у памятника Николаю Демидову. Что запланировано в этом маршруте, известно только самим инициаторам!
Уже в пятницу для гостей гастропаба «Ленинград» пройдет концерт кавер-группы Green Band. Музыканты вкупе с двумя женскими вокалами порадуют публику бессмертными хитами — российскими и зарубежными. О наличии свободных столиков нужно узнавать у администратора. Атмосферный и расслабленный вечер — однозначно.
В арт-кластере Саморо.doc 24 декабря пройдет масштабная праздничная программа. Для гостей проведут мастер-классы по росписи рождественских игрушек, созданию новогодних украшений, а также кулинарные уроки. Также для тех, кто любит петь и танцевать будет открыта сцена. В течение дня будут проводится конкурсы, игры с приятными призами. А еще тагильчанка Диана Давыдова, выигравшая миллион рублей на всероссийском конкурсе благодаря своему музыкальному таланту, проведет концерт и пообщается со зрителями.
В этот же день вечером в арт-кластере пройдет показ комедии «Новогодняя рождественская сказка» 16+ Ричарда Доннера, где главную роль играет несравненный Билл Мюррей.
Уже в это воскресенье 24 декабря состоится традиционный флешмоб с участием автомобилей. В «Автоелке-2023» примут участие сотни легковушек. Рекорд в Нижнем Тагиле — 450 штук в 2021 году. В этом году организаторы планируют побить рекорд России по количеству машин на автоелке. Мероприятие пройдет на парковке у подножия горы Долгая в Нижнем Тагиле, старт события назначен на 17:00.
В воскресенье, 24 декабря, тагильчане могут принять участие в лыжном походе выходного дня. Маршрут протяженностью 20 километров пройдет от остановочного пункта 350 км, пройдет через ск. Медведь-камень и ст. Сан-Донато.
Организаторы рекомендуют взять с собой туристические или беговые-прогулочные лыжи, одеться по погоде и запастись перекусом и чаем в термосе. Сбор участников по традиции пройдет на железнодорожном вокзале утром в воскресенье. Отдых для самых активных тагильчан!
Днем 23 декабря, в субботу, в музее ИЗО Нижнего Тагила пройдет мастер-класс по созданию символа 2024 года. Дракончик, сделанный своими руками, будет свалян из натуральной шерсти. Организаторы приглашают на уютное и спокойное событие для школьников и взрослых.