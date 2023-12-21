Рекорд рекордов. Гордума Нижнего Тагила приняла бюджет на новый год

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
При этом ожидается, что город получит 23,7 млрд доходов. Из них налоговые доходы составят 7,1 млрд рублей, что на 1,07 миллиарда больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
Отмечается, что в 2024 году снижается норматив начисления НДФЛ. Ранее он составлял 46%. Теперь его снизят до 43%.
Неналоговые доходы составят 434 млн рублей. По сравнению с первоначальным бюджетом увеличены на 67 млн рублей. Основным источником данного вида доходов стали платежи за использование муниципального имущества. Из величина составила 277 млн рублей, — сообщил Алексей Бурдилов.
Межбюджетные трансферты составят 16,1 млрд рублей. Это на 2,33 млрд больше прошлого года. Из этих средств 416 млн будут направлены на реконструкцию моста на улице Циолковского, 576 млн рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», 199 млн на формирование городской среды и 1,006 млрд на строительство станции водоподготовки «Южная».
Так, 15 млрд рублей направят на финансирование соцсферы — образование, культуру, физкультуру и спорт, а также социальную политику. 10,7 млрд рублей будут направлены на содержание и развития городской инфраструктуры. На реализацию нацпроектов выделено 1,8 млрд рублей. Из этих средств 71 млн выделяет местный бюджет, а остальное будет предоставлего областным и федеральным бюджетами.
Кроме того, не планируется брать заемные средства.
По словам Бурдилова, бюджет сохраняет социальную направленность. В нем предусмотрена индексация зарплат, выплаты пособий и прочее.
Хочу поблагодарить депутатов Нижнетагильской городской Думы за принятие главного финансового документа муниципалитета и отметить эффективную совместную работу со Счетной палатой. Такой объем бюджета стал возможен благодаря реализации в Нижнем Тагиле национальных проектов, поддержке Губернатора Свердловской области и Правительства региона. — Остается еще много актуальных вопросов, которые нам предстоит решить, поэтому работу продолжим, — сказал Владислав Пинаев.
Напомним, почти 2 миллиарда рублей заложено на благоустройство в бюджете Нижнего Тагила на 2024 год. На эти средства будут ремонтировать, дворы, строить скейтплощадку и другое.