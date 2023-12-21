Рекорд рекордов. Гордума Нижнего Тагила приняла бюджет на новый год

При этом ожидается, что город получит 23,7 млрд доходов. Из них налоговые доходы составят 7,1 млрд рублей, что на 1,07 миллиарда больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.