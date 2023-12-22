New York Times обвинила Convex в покупке санкционного оборудования

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Представители провайдера заявили, что никаких утечек не было, пишет Ура.ру.
Собеседник редакции рассказал, что многие телекоммуникационные компании научились работать в обход санкций. При этом зарубежные издания, по его словам, часто пишут подобные фейки. Внутри компании была проведена проверка и выяснилось, что утечки данных не было.
Источник также отмечает, что цена на оборудование после того, как были введены санкции, не сильно выросла. При этом никаких проблем с поставками нет.
The New York Times при этом ранее опубликовала статью, где сообщила, что Convex якобы пользуется техникой Cisco, а она запрещена к экспорту в США. По информации издания, компания разместила оборудование в 2022 году в офисе ФСБ в Екатеринбурге.
Напомним, ранее гендиректор УВЗ и само предприятие в Нижнем Тагиле попали под санкции США.