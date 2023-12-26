Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран

Бразилия представлена в Нижнем Тагиле предпринимателем по имени Лопес Гильерме Кампос. У этого гражданина южноамериканской страны во владении три фирмы (ООО «КРЕЙЗИ БРЮ БАР-НТ», ООО «КРЕЙЗИ БРЮ ХОРЕКА», ООО КРЕЙЗИ БРЮ), которые относятся к одноименному ресторану. Компании занимаются производством пива и ресторанными бизнесом. В числе партнеров Кампоса еще два предпринимателя Александр Михайлов и Любовь Михайлова, которые также являются совладельцами компании «Тагильское пиво».