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Фирмы из Сербии, Китая и Бразилии зарабатывают в Нижнем Тагиле

Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран

26 декабря 2023, 07:48
Фото: Midjourney

Фирмы из Сербии, Китая и Бразилии зарабатывают в Нижнем Тагиле

К предпринимателям в группе дружественных стран в рамках проекта редакция TagilCity.ru отнесла пять компаний. Это организации с владельцами из Сербии, Китая и Бразилии. Их совокупная чистая прибыль за 2022 год превысили 2,8 млн рублей.

Бразилия представлена в Нижнем Тагиле предпринимателем по имени Лопес Гильерме Кампос. У этого гражданина южноамериканской страны во владении три фирмы (ООО «КРЕЙЗИ БРЮ БАР-НТ», ООО «КРЕЙЗИ БРЮ ХОРЕКА», ООО КРЕЙЗИ БРЮ), которые относятся к одноименному ресторану. Компании занимаются производством пива и ресторанными бизнесом. В числе партнеров Кампоса еще два предпринимателя Александр Михайлов и Любовь Михайлова, которые также являются совладельцами компании «Тагильское пиво».

Почти 2,9 млн рублей составила чистая прибыль трех компаний, выручка 48,9 млн рублей, а чистые активы были на уровне -32,3 млн рублей.

Гражданин Китая Чэнь Сяолун владеет фирмой по производству обуви ООО «Аврора». Финансовых показателей за 2022 год в открытом доступе нет. Гражданин дружественной Сербии Бранко Яшаревич — собственник трети ООО «АВАЛА» в Нижнем Тагиле. Фирма оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета. Данные о выручке и прибыли также не опубликованы.

Инопредприниматели в Тагиле: проект о бизнесе, который зарабатывает тут, а тратит там
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#Экономика#Бизнес#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Деньги#Прибыль#Екатеринбург
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