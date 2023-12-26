Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Бразилия представлена в Нижнем Тагиле предпринимателем по имени Лопес Гильерме Кампос. У этого гражданина южноамериканской страны во владении три фирмы (ООО «КРЕЙЗИ БРЮ БАР-НТ», ООО «КРЕЙЗИ БРЮ ХОРЕКА», ООО КРЕЙЗИ БРЮ), которые относятся к одноименному ресторану. Компании занимаются производством пива и ресторанными бизнесом. В числе партнеров Кампоса еще два предпринимателя Александр Михайлов и Любовь Михайлова, которые также являются совладельцами компании «Тагильское пиво».
Почти 2,9 млн рублей составила чистая прибыль трех компаний, выручка 48,9 млн рублей, а чистые активы были на уровне -32,3 млн рублей.
Гражданин Китая Чэнь Сяолун владеет фирмой по производству обуви ООО «Аврора». Финансовых показателей за 2022 год в открытом доступе нет. Гражданин дружественной Сербии Бранко Яшаревич — собственник трети ООО «АВАЛА» в Нижнем Тагиле. Фирма оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета. Данные о выручке и прибыли также не опубликованы.