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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В транспортной прокуратуре подтвердили «хлопок» на ж/д станции в Нижнем Тагиле

«Хлопок» на ж/д путях в Нижнем Тагиле прокомментировали в транспортной прокуратуре

8 января 2024, 13:25
Фото: 1MI

В транспортной прокуратуре подтвердили «хлопок» на ж/д станции в Нижнем Тагиле

В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили, что на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле произошел инцидент.

В ведомстве заявили, что это был «хлопок». Там же уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал. Отмечается, что вся инфраструктура осталась целой, пишет Е1.

На данный момент по этому факту проводится проверка.

Напомним, инцидент на станции в Нижнем Тагиле случился днем 8 января. Около места происшествия, пишет Baza, найдено еще одно устройство для взрыва. На место прибыли городские спецслужбы.

#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв#Железная дорога#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария#Инцидент#Взрыв на Сан-Донато в Нижнем Тагиле
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