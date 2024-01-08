«Хлопок» на ж/д путях в Нижнем Тагиле прокомментировали в транспортной прокуратуре

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В ведомстве заявили, что это был «хлопок». Там же уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал. Отмечается, что вся инфраструктура осталась целой, пишет Е1.
На данный момент по этому факту проводится проверка.
Напомним, инцидент на станции в Нижнем Тагиле случился днем 8 января. Около места происшествия, пишет Baza, найдено еще одно устройство для взрыва. На место прибыли городские спецслужбы.