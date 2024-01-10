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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

Алексей Орлов раскритиковал уборку снега в Академическом районе Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга раскритиковал методы уборки снега в городе

10 января 2024, 08:47
Фото: личная страница Алексея Орлова Вконтакте

Алексей Орлов раскритиковал уборку снега в Академическом районе Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил разочарование в подходе к очистке улиц в районе Академическом. Он считает, что в этой сфере необходимы изменения. Он обратился с претензиями к главе района, Николаю Смирнягину.

В результате проведенного анализа возможными итогами проверки станет увеличение парка снегоуборочных машин. Об этом передает URA.RU.

Глава района заметил, что справиться с этой задачей не получается. По его словам, существуют проблемы с вывозом снега на трех улицах, включая Рябинина и Шаманова. Однако он подчеркнул, что две другие основные улицы были обработаны и очищены.

Ответив на замечание главы района о неспособности исполнителя справиться с вывозом снега, Орлов предложил рассмотреть вопрос о привлечении дополнительной техники для решения проблемы. Он не скрыл своего недовольства продолжающейся ситуацией и высказал опасение о ее продолжительности.

До конца текущей недели рабочие должны провести очистку указанных улиц.

Напомним, тысячи тонн снега были вывезены с улиц Нижнего Тагила в новогодние праздники.

#Город#Снег#Мэр#Алексей Орлов#Уборка улиц#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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