Глава Екатеринбурга раскритиковал методы уборки снега в городе

В результате проведенного анализа возможными итогами проверки станет увеличение парка снегоуборочных машин. Об этом передает URA.RU.



Глава района заметил, что справиться с этой задачей не получается. По его словам, существуют проблемы с вывозом снега на трех улицах, включая Рябинина и Шаманова. Однако он подчеркнул, что две другие основные улицы были обработаны и очищены.



Ответив на замечание главы района о неспособности исполнителя справиться с вывозом снега, Орлов предложил рассмотреть вопрос о привлечении дополнительной техники для решения проблемы. Он не скрыл своего недовольства продолжающейся ситуацией и высказал опасение о ее продолжительности.



До конца текущей недели рабочие должны провести очистку указанных улиц.