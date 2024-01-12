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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 10:16

Свердловская область продемонстрировала свои достижения на выставке «Россия»

Свердловский стенд удивляет посетителей на международной выставке

12 января 2024, 10:14
Фото: Департамент информационной политики

Свердловская область продемонстрировала свои достижения на выставке «Россия»

Достижения разных регионов страны, в том числе Свердловской области, были продемонстрированы на Международной выставке-форуме «Россия».

Также началось голосование за лучший стенд. Замглавы Свердловской области Дмитрий Ионин считает стенд, представляющий Урал, серьезным претендентом на первое место.

Фото: Департамент информационной политики

Отмечается, что на форуме представлено 130 площадок. На них представлены достижения России в различных сферах, сообщает департамент информполитики. По словам Дмитрия Ионина, посетители выставки очень любят свердловский стенд, так как он приковывает их внимание.

Дело в том, что уральский стенд выглядит оригинально. Он сделан в форме Демидовского завода. При помощи современных технологий, гости, подойдя к стенду, сразу же погружаются в историю региона.

В голосовании представлен целый ряд направлений. Отдать свой голос за понравившийся регион можно на сайте.

Экспозиция открылась еще 4 ноября. Посетить ее гостям предлагается до 12 апреля 2024 года.

Напомним, что за праздники выставку посетил почти миллион человек.

#Общество#Выставка#Свердловская область#Экспозиция#Регион#Средний Урал#Демидовский завод#Стенд#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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