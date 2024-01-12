Свердловский стенд удивляет посетителей на международной выставке

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Также началось голосование за лучший стенд. Замглавы Свердловской области Дмитрий Ионин считает стенд, представляющий Урал, серьезным претендентом на первое место.
Отмечается, что на форуме представлено 130 площадок. На них представлены достижения России в различных сферах, сообщает департамент информполитики. По словам Дмитрия Ионина, посетители выставки очень любят свердловский стенд, так как он приковывает их внимание.
Дело в том, что уральский стенд выглядит оригинально. Он сделан в форме Демидовского завода. При помощи современных технологий, гости, подойдя к стенду, сразу же погружаются в историю региона.
В голосовании представлен целый ряд направлений. Отдать свой голос за понравившийся регион можно на сайте.
Экспозиция открылась еще 4 ноября. Посетить ее гостям предлагается до 12 апреля 2024 года.
Напомним, что за праздники выставку посетил почти миллион человек.