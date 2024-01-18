Жители Екатеринбурга отпраздновали Новый год за 300 тысяч в недостроенных домах

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Ранее семья уже отдыхала здесь и гостям все понравилось: большой дом, природа. Сюда они решили вернуться на празднование Нового года и заплатили за три дома на большую семью более 300 тысяч рублей.
Однако праздник был безнадежно испорчен: в домах не работал телевизор и интернет, из кранов шла только горячая вода, не функционировали розетки, везде торчали провода, вместо природных пейзажей — стройматериалы по всему участку.
Как рассказал E1 гость отеля Дмитрий, только 31 декабря, когда семья уже отправилась на отдых, им объявили, что дома будут другие. Во-первых они были меньше, в которых раннее останавливалась семья. А во-вторых не достроены.
По словам клиента, их не смогли переселить в другие дома из-за наплыва гостей в праздничную ночь, и даже не извинились за испорченный отдых. Теперь Дмитрий ждет хотя бы частичного возврата денег, однако представители отели до сих пор отмалчиваются.
Напомним, ранее житель Екатеринбурга отсудил у туристической фирмы 340 тысяч рублей за испорченный отдых в Эмиратах.