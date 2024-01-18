Жители Екатеринбурга отпраздновали Новый год за 300 тысяч в недостроенных домах

По словам клиента, их не смогли переселить в другие дома из-за наплыва гостей в праздничную ночь, и даже не извинились за испорченный отдых. Теперь Дмитрий ждет хотя бы частичного возврата денег, однако представители отели до сих пор отмалчиваются.