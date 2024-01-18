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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Жители Екатеринбурга заявили об испорченном отдыхе за 300 тысяч

Жители Екатеринбурга отпраздновали Новый год за 300 тысяч в недостроенных домах

18 января 2024, 10:52
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга заявили об испорченном отдыхе за 300 тысяч

Семью из Екатеринбурга заселили в новогоднюю ночь в недостроенные дома загородного отеля. Инцидент произошел в «Гринвальде», расположенном в Верхней Сысерти.

Ранее семья уже отдыхала здесь и гостям все понравилось: большой дом, природа. Сюда они решили вернуться на празднование Нового года и заплатили за три дома на большую семью более 300 тысяч рублей.

Однако праздник был безнадежно испорчен: в домах не работал телевизор и интернет, из кранов шла только горячая вода, не функционировали розетки, везде торчали провода, вместо природных пейзажей — стройматериалы по всему участку.

Как рассказал E1 гость отеля Дмитрий, только 31 декабря, когда семья уже отправилась на отдых, им объявили, что дома будут другие. Во-первых они были меньше, в которых раннее останавливалась семья. А во-вторых не достроены.

По словам клиента, их не смогли переселить в другие дома из-за наплыва гостей в праздничную ночь, и даже не извинились за испорченный отдых. Теперь Дмитрий ждет хотя бы частичного возврата денег, однако представители отели до сих пор отмалчиваются.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга отсудил у туристической фирмы 340 тысяч рублей за испорченный отдых в Эмиратах.

#Общество#Отдых#Свердловская область#Конфликт#Люди#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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