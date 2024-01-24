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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Минобороны подтвердило крушение военного самолёта под Белгородом

На борту рухнувшего под Белгородом военного самолета находились десятки пленных ВСУ

24 января 2024, 10:09
Фото: 1MI

Минобороны подтвердило крушение военного самолёта под Белгородом

Министерство обороны подтвердило крушение военного ИЛ-76. На борут находились 65 пленных ВСУ, экипаж и сопровождающие.

Инцидент случился около 11:00. В Минобороны сообщили, что пленных доставляли в Белгородскую область, а затем планировался обмен. На место отправилась комиссия, которая выяснит причину катастрофы, пишет Бел.ру.

По данным МСК1, начальник Главного оперативного управления Андрей Картаполов сообщил, что следом летел еще один самолет. На его борту находились 80 военнопленных, но он развернулся.

Также на заседании Госдумы он заявил, что самолет был сбит тремя ракетами ракетно-зенитного комплекса.

#Происшествия#Самолет#ЧП#Крушение#Ирина Кирилова#Белгород#Инцидент
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