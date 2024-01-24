На борту рухнувшего под Белгородом военного самолета находились десятки пленных ВСУ

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Инцидент случился около 11:00. В Минобороны сообщили, что пленных доставляли в Белгородскую область, а затем планировался обмен. На место отправилась комиссия, которая выяснит причину катастрофы, пишет Бел.ру.
По данным МСК1, начальник Главного оперативного управления Андрей Картаполов сообщил, что следом летел еще один самолет. На его борту находились 80 военнопленных, но он развернулся.
Также на заседании Госдумы он заявил, что самолет был сбит тремя ракетами ракетно-зенитного комплекса.