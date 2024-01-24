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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

112: Военный самолет рухнул в Белгородской области

В Белгородской области рухнул самолет. На борту были 63 человека

24 января 2024, 09:29
Фото: 1MI

112: Военный самолет рухнул в Белгородской области

О падении военного самолета в Белгородской области сообщили СМИ. По данным источника, инцидент случился в Корочанском районе. На место уже направился губернатор Вячеслав Гладков.

По данным Telegram-канала 112, в момент полета на борту были 63 человека. Заявляется, что они погибли. Однако на данный момент подтверждения этим данным нет.

Гладков сообщил ранее, что в Корочанском районе случилось ЧП. Подробностей он не сообщил, но отправился на место. Там уже работают все экстренные службы.

Напомним, ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в пшеничном поле. Пострадавших не было. Теперь борт решено утилизировать.

#Происшествия#Губернатор#Самолет#ЧП#Военные#Крушение#Ирина Кирилова#Белгород
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