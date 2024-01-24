В Белгородской области рухнул самолет. На борту были 63 человека

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По данным Telegram-канала 112, в момент полета на борту были 63 человека. Заявляется, что они погибли. Однако на данный момент подтверждения этим данным нет.
Гладков сообщил ранее, что в Корочанском районе случилось ЧП. Подробностей он не сообщил, но отправился на место. Там уже работают все экстренные службы.
Напомним, ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в пшеничном поле. Пострадавших не было. Теперь борт решено утилизировать.