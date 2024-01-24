Репродуктивное здоровье и беременность. Как родить здорового ребенка?

Результаты исследований врачей из разных стран говорят о том, что употребление табака вызывает необратимые последствия как у самих курящих, так и у плода. Например, активное курение на протяжении всей беременности увеличивает риск мертворождения на 23%, пассивное (вдыхание) — на 13%. Также на 30-60% вырастает риск отслойки плаценты и на 14-25% увеличивается вероятность преждевременных родов. У курящих матерей в 2 раза чаще рождаются маловесные малыши (менее 2500 г). В дальнейшем это пагубная привычка отражается на физическом и умственном развитии детей до 6 лет.