Репродуктивное здоровье и беременность. Как родить здорового ребенка?

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Зачать и родить здорового ребенка — одна из самых важных целей в жизни каждого человека. Чтобы период беременности и процесс родов не приняли негативные последствия, необходимо тщательно готовиться к появлению малыша на свет, ведь деторождение должно быть осознанным решением.
Репродуктивное здоровье — это не только здоровые репродуктивные органы. Сюда же относится общее физическое, психическое и социальное благополучие будущих родителей.
По данным медицинской статистики, у совершенно здоровой молодой пары риск родить неполноценного ребенка составляет всего 5%. Следует знать, что любые болезни родителей (прежде всего, будущей матери), а также бесконтрольный прием медикаментов оказывают серьезное влияние на внутриутробное развитие ребенка. Как информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на процессы зачатия и вынашивания ребенка оказывают влияние множество различных факторов. Вот некоторые из них:
Как правило, период планирования беременности — идеальное время, чтобы бросить курить. Почему? Давайте разберемся. Курение — значительный фактор риска развития патологии плода. Беременной женщине или даже только планирующей стать мамой категорически нельзя курить ни обычные сигареты, ни даже электронные.
Результаты исследований врачей из разных стран говорят о том, что употребление табака вызывает необратимые последствия как у самих курящих, так и у плода. Например, активное курение на протяжении всей беременности увеличивает риск мертворождения на 23%, пассивное (вдыхание) — на 13%. Также на 30-60% вырастает риск отслойки плаценты и на 14-25% увеличивается вероятность преждевременных родов. У курящих матерей в 2 раза чаще рождаются маловесные малыши (менее 2500 г). В дальнейшем это пагубная привычка отражается на физическом и умственном развитии детей до 6 лет.
За нарушение формирования органов у будущего ребенка ответственны не только матери, но и отцы — сперматозоиды курящих мужчин имеют морфологические изменения, а вероятность рождения малышей с пороками развития увеличивается вдвое, сообщают педиатры и генетики.
Для начала нужно определить степень готовности к появлению в семье ребенка, ведь это большая ответственность. Если желания стать родителями на данном жизненном этапе отсутствует, нельзя пренебрегать использованием современных контрацептивов. Что же касается профилактики заболеваний репродуктивной системы, то медицинские работники предлагают ряд мер, которые сохранят здоровье и помогут спланировать беременность:
В Детской городской больнице Нижнего Тагила действует Кабинет ранней помощи по мониторингу состояния здоровья детей из группы перинатального риска, где консультации могут получить семьи всего ГГО. Как правило, на прием чаще всего приходят родители с малышами из группы риска, а также с детьми, имеющими тяжелые и редкие заболевания, которые называются орфанными. По статистике, они проявляются примерно у одного из ста тысяч детей.
Самая распространенная патология у детей раннего возраста — неврологическая. У недоношенных малышей часто встречается поражение центральной нервной системы. В Кабинете ранней помощи могут назначить лечение ребенку, а также проконсультировать родителей по воспитанию, вскармливанию, вакцинации и прочим вопросам.
В Нижнем Тагиле в 2023 году на учет поставлены 385 детей из группы перинатального риска — это дети с патологией, из них доношенных — 164 ребенка, недоношенных — 221. С экстремально низкой массой тела до 1 кг — 55 малышей, весом от 1 кг до 1,5 кг — 129 детей. Еще под наблюдением находятся 143 ребенка, рожденных благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (в 2023 году поступило 34 человека). Всего же на сегодняшний день на учете в Кабинете ранней помощи Детской городской больницы состоят 909 детей.
В следствии ухудшения репродуктивного здоровья в настоящее время появилось большое количество бездетных пар, которые не могут иметь детей. В таком случае на помощь приходят центры репродуктивного здоровья, где благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у таких пар появилась возможность родить ребенка, — рассказала врач-педиатр кабинета ранней помощи по мониторингу состояния здоровья детей из группы перинатального риска ДГБ Нижнего Тагила Ирина Хайруллина.
Сохранение репродуктивного здоровья имеет большую социальную значимость. Забота о своем здоровье и здоровье детей должна стать нормой и культурой поведения каждого человека и всего общества.
Напомним, как сообщают в Госдуме, лучшая мера для того, чтобы улучшить рождаемость в России — предусмотреть расширение выплат в проекте федерального бюджета. Инициативой предлагается повысить маткапитал на второго ребенка до 933 тысяч рублей, на третьего — до 1,4 млн рублей.