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Published Сегодня, 10:46

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В Свердловской области объявлена Неделя ответственного отношения к беременности

Репродуктивное здоровье и беременность. Как родить здорового ребенка?

24 января 2024, 10:46
Фото: 1MI

В Свердловской области объявлена Неделя ответственного отношения к беременности

Ответственное отношение к своему репродуктивному здоровью — важный этап в жизни будущих мам и пап. Для того, чтобы зачать и родить здорового ребенка, необходимо регулярно проходить профосмотры у медицинских специалистов. О том, какие правила важно соблюдать — в материале TagilCity.ru.

Зачать и родить здорового ребенка — одна из самых важных целей в жизни каждого человека. Чтобы период беременности и процесс родов не приняли негативные последствия, необходимо тщательно готовиться к появлению малыша на свет, ведь деторождение должно быть осознанным решением.

Репродуктивное здоровье — это не только здоровые репродуктивные органы. Сюда же относится общее физическое, психическое и социальное благополучие будущих родителей.

Что мешает родить здорового ребенка?

По данным медицинской статистики, у совершенно здоровой молодой пары риск родить неполноценного ребенка составляет всего 5%. Следует знать, что любые болезни родителей (прежде всего, будущей матери), а также бесконтрольный прием медикаментов оказывают серьезное влияние на внутриутробное развитие ребенка. Как информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на процессы зачатия и вынашивания ребенка оказывают влияние множество различных факторов. Вот некоторые из них:

  • Наличие вредных привычек у родителей (курение, употребление алкоголя и/или запрещенных веществ),
  • Сидячий образ жизни, неправильное питание, дефицит массы тела или, наоборот, лишний вес,
  • Психологическое состояние, например, частые стрессы,
  • Экологическая обстановка,
  • Наличие каких-либо заболеваний,
  • Возраст 35+,
  • Инфекции, передающиеся половым путем,
  • Коронавирус и другие инфекции, в том числе ОРВИ, негативно сказываются на формировании органов будущего ребенка.

Как правило, период планирования беременности — идеальное время, чтобы бросить курить. Почему? Давайте разберемся. Курение — значительный фактор риска развития патологии плода. Беременной женщине или даже только планирующей стать мамой категорически нельзя курить ни обычные сигареты, ни даже электронные.

Фото: 1MI

Результаты исследований врачей из разных стран говорят о том, что употребление табака вызывает необратимые последствия как у самих курящих, так и у плода. Например, активное курение на протяжении всей беременности увеличивает риск мертворождения на 23%, пассивное (вдыхание) — на 13%. Также на 30-60% вырастает риск отслойки плаценты и на 14-25% увеличивается вероятность преждевременных родов. У курящих матерей в 2 раза чаще рождаются маловесные малыши (менее 2500 г). В дальнейшем это пагубная привычка отражается на физическом и умственном развитии детей до 6 лет.

За нарушение формирования органов у будущего ребенка ответственны не только матери, но и отцы — сперматозоиды курящих мужчин имеют морфологические изменения, а вероятность рождения малышей с пороками развития увеличивается вдвое, сообщают педиатры и генетики.

Как же запланировать здоровую беременность?

Для начала нужно определить степень готовности к появлению в семье ребенка, ведь это большая ответственность. Если желания стать родителями на данном жизненном этапе отсутствует, нельзя пренебрегать использованием современных контрацептивов. Что же касается профилактики заболеваний репродуктивной системы, то медицинские работники предлагают ряд мер, которые сохранят здоровье и помогут спланировать беременность:

  • Своевременное обращение к врачу и соблюдение его рекомендаций по заболеванию,
  • Здоровый образ жизни: правильное питание, отказ от алкоголя и курения, правильный режим работы, сна и отдыха,
  • Соблюдение правил личной гигиены,
  • Укрепление иммунитета, закаливание, спорт,
  • Прием витаминов строго по назначению врача,
  • Исключение стрессов,
  • Регулярные профилактические осмотры и консультации врачей.
Фото: 1MI

Куда обратиться за помощью в Нижнем Тагиле?

В Детской городской больнице Нижнего Тагила действует Кабинет ранней помощи по мониторингу состояния здоровья детей из группы перинатального риска, где консультации могут получить семьи всего ГГО. Как правило, на прием чаще всего приходят родители с малышами из группы риска, а также с детьми, имеющими тяжелые и редкие заболевания, которые называются орфанными. По статистике, они проявляются примерно у одного из ста тысяч детей.

Самая распространенная патология у детей раннего возраста — неврологическая. У недоношенных малышей часто встречается поражение центральной нервной системы. В Кабинете ранней помощи могут назначить лечение ребенку, а также проконсультировать родителей по воспитанию, вскармливанию, вакцинации и прочим вопросам.

Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в 2023 году на учет поставлены 385 детей из группы перинатального риска — это дети с патологией, из них доношенных — 164 ребенка, недоношенных — 221. С экстремально низкой массой тела до 1 кг — 55 малышей, весом от 1 кг до 1,5 кг — 129 детей. Еще под наблюдением находятся 143 ребенка, рожденных благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (в 2023 году поступило 34 человека). Всего же на сегодняшний день на учете в Кабинете ранней помощи Детской городской больницы состоят 909 детей.

В следствии ухудшения репродуктивного здоровья в настоящее время появилось большое количество бездетных пар, которые не могут иметь детей. В таком случае на помощь приходят центры репродуктивного здоровья, где благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у таких пар появилась возможность родить ребенка, — рассказала врач-педиатр кабинета ранней помощи по мониторингу состояния здоровья детей из группы перинатального риска ДГБ Нижнего Тагила Ирина Хайруллина.

Сохранение репродуктивного здоровья имеет большую социальную значимость. Забота о своем здоровье и здоровье детей должна стать нормой и культурой поведения каждого человека и всего общества.

Напомним, как сообщают в Госдуме, лучшая мера для того, чтобы улучшить рождаемость в России — предусмотреть расширение выплат в проекте федерального бюджета. Инициативой предлагается повысить маткапитал на второго ребенка до 933 тысяч рублей, на третьего — до 1,4 млн рублей.

В России могут увеличить маткапитал почти до 1,5 миллиона
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#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Алкоголь#Беременность#Курение#Здоровый образ жизни#Вредные привычки#Екатеринбург#Витамины#ДГБ#Анастасия Имамахметова#Правильное питание
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