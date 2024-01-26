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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Сбер обновит 20 офисов в городах Свердловской области

Сбер обновит 20 офисов в городах Свердловской области

26 января 2024, 14:25
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8K92qm
В 2024 году Сбер модернизирует 20 своих отделений в Свердловской области. Обновленные офисы появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Березовском, Асбесте, Серове, Красноуфимске, Тавде, Ирбите, Талице, Камышлове, Богдановиче, Краснотурьинске и в других муниципалитетах.

Сейчас в Свердловской области работает 27 отделений Сбера нового формата, из них 9 открылись в 2023 году. В модернизированных офисах проведен ремонт и изменена цветовая гамма на натуральные оттенки серого, бежевого и зеленого цветов. В отделениях появились интерактивные детские зоны и коворкинги, где есть возможность зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе.

В новых офисах можно не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний* — партнеров Сбера. Например, в зоне SberDevices доступны для тестирования и покупки устройства для умного дома Sber: лампы и розетки, музыкальная колонка SberBoom, ТВ-приставка SberBox и другая аппаратура.

Фото: Сбер

Еще одна новинка: в большинстве офисов теперь оборудованы пункты выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, забрать покупку из Мегамаркета, и даже примерить заказанную через маркетплейс одежду.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

Наши отделения преображаются и становятся максимально комфортными для человека, в них доступны и онлайн-, и офлайн-услуги для разных сфер жизни. К нам приходят и купить подарок, и за посылкой, и настроить онлайн-кинотеатр или мобильную связь. Мы видим положительную реакцию и отзывы клиентов в тех офисах, которые уже были модернизированы, и хотим, чтобы жители других городов тоже могли обращаться в удобные, светлые и современные отделения Сбера.

*Набор новых услуг в офисах может отличаться в зависимости от их размера и посещаемости.

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