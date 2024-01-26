Сбер обновит 20 офисов в городах Свердловской области

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Сейчас в Свердловской области работает 27 отделений Сбера нового формата, из них 9 открылись в 2023 году. В модернизированных офисах проведен ремонт и изменена цветовая гамма на натуральные оттенки серого, бежевого и зеленого цветов. В отделениях появились интерактивные детские зоны и коворкинги, где есть возможность зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе.
В новых офисах можно не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний* — партнеров Сбера. Например, в зоне SberDevices доступны для тестирования и покупки устройства для умного дома Sber: лампы и розетки, музыкальная колонка SberBoom, ТВ-приставка SberBox и другая аппаратура.
Еще одна новинка: в большинстве офисов теперь оборудованы пункты выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, забрать покупку из Мегамаркета, и даже примерить заказанную через маркетплейс одежду.
Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:
Наши отделения преображаются и становятся максимально комфортными для человека, в них доступны и онлайн-, и офлайн-услуги для разных сфер жизни. К нам приходят и купить подарок, и за посылкой, и настроить онлайн-кинотеатр или мобильную связь. Мы видим положительную реакцию и отзывы клиентов в тех офисах, которые уже были модернизированы, и хотим, чтобы жители других городов тоже могли обращаться в удобные, светлые и современные отделения Сбера.
*Набор новых услуг в офисах может отличаться в зависимости от их размера и посещаемости.