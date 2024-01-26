Сбер обновит 20 офисов в городах Свердловской области

Сейчас в Свердловской области работает 27 отделений Сбера нового формата, из них 9 открылись в 2023 году. В модернизированных офисах проведен ремонт и изменена цветовая гамма на натуральные оттенки серого, бежевого и зеленого цветов. В отделениях появились интерактивные детские зоны и коворкинги, где есть возможность зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе.