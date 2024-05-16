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Уральцы получат искусственный интеллект и умных помощников в телефонных звонках
16 мая 2024, 07:58
Сбер отреагировал на новость про трудности при оплате картой у незрячего тагильчанина
2 апреля 2024, 12:34
Сбер обновит 20 офисов в городах Свердловской области
26 января 2024, 14:25
2023
Плати и спи: на ж/д вокзале в Екатеринбурге появился капсульный отель
Две капсулы для сна и отдыха установили на вокзале в Екатеринбурге.
2 декабря 2023, 10:46
2017
Общественники из Екатеринбурга проверили Нижний Тагил на наличие доступной среды для инвалидов (ФОТО)
Проверку на наличие безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья Нижний Тагил проходил в пятницу 14 июля. В качестве группы контроля выступили общественники из Екатеринбурга Ольга Небесная и Анатолий Холодилин. На доступность для инвалидов были проверены железнодорожный вокзал, Театральный сквер, Центральная библиотека, Нижнетагильский драматический театр.
15 июля 2017, 09:55

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