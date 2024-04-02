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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Сбер прокомментировал проблемы с оплатой по безналу у незрячего свердловчанина

Сбер отреагировал на новость про трудности при оплате картой у незрячего тагильчанина

2 апреля 2024, 12:34
Фото: tagilcity.ru

Сбер прокомментировал проблемы с оплатой по безналу у незрячего свердловчанина

Представители Сбера отреагировали на публикацию TagilCity.ru про незрячего жителя Нижнего Тагила и его проблемы с оплатой по новым терминалам банка в розничных магазинах.

В пресс-службе Свердловского отделения Сбербанка рассказали редакции TagilCity.ru о том, что после вышедшей публикации представители банка связались с клиентом и предложили ему иные варианты оплаты, помимо безналичной.

В новых терминалах предусмотрена оплата не только картой, но и другими безналичными способами — по QR-коду и биометрическим данным. Для оплаты по биометрии не нужно прикладывать к терминалу карту или мобильный телефон — идентификация происходит по лицу. Для некрупных покупок не придется вводить дополнительный код безопасности. Настроить оплату по биометрии можно в мобильном приложении Сбера или при помощи сотрудников в отделении банка, — пояснили редакции в пресс-службе.
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Евгений Быков в беседе с корреспондентом TagilCity.ru рассказал, что ему, как человеку с особенностями здоровья, удобнее использовать традиционный способ оплаты.

Безусловно, удобнее пользоваться оплатой по карте. Стоит учесть, что в нашем случае сам процесс оплаты проходит быстрее привычным методом. Биометрия — это способ оплаты только картой Сбера, но мы ведь пользуемся не только картами этого банка, а вот терминалы в магазинах в своем большинстве именно от этого банка. При оплате биометрическими данными пин-код тоже нужен, но уже только при сумме в 5000 рублей. Покупки бывают разными и в неподходящий момент можно попасть просто в ловушку, — сказал Евгений.

Добавим, что в ходе общения с представителями Сбера Женя договорился с ними о совместной проверке офисов банка в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле на доступность.

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