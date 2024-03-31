Мост под угрозой, розовый снег, недоступные терминалы и город чемпионов

Незрячему жителю Нижнего Тагила технический прогресс приносит не комфорт и дополнительные удобства, а одни лишь проблемы. Евгений не может пользоваться новыми терминалами Сбера из-за того, что у них нет кнопочной панели. Если карта при прикладывании не срабатывает, что случается не так уж редко, мужчина попросту не может оплатить покупки. В банке трудности называют временными и обещают со временем сделать использование терминалов максимально комфортным для всех.