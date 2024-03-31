Мост под угрозой, розовый снег, недоступные терминалы и город чемпионов

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
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Updated Сегодня, 17:20
Под Нижним Тагилом инспекторы ГИБДД перекрыли участок трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов со 146 по 153 километр. Меры были приняты из-за угрозы обрушения моста. Автомобилистам предлагают объезжать проблемный участок дороги по Серебрянскому тракту.
В Нижнем Тагиле неожиданно порозовел снег. Жители высказывают несколько версий, однако самая распространенная связана с догхантерами. Местные собаководы уверены, что розовый порошок на снегу — ничто иное как изониазид, лекарство, которым лечат туберкулез у людей. Но если для человека изониазид не представляет опасности, то для животных это смертельный яд.
Незрячему жителю Нижнего Тагила технический прогресс приносит не комфорт и дополнительные удобства, а одни лишь проблемы. Евгений не может пользоваться новыми терминалами Сбера из-за того, что у них нет кнопочной панели. Если карта при прикладывании не срабатывает, что случается не так уж редко, мужчина попросту не может оплатить покупки. В банке трудности называют временными и обещают со временем сделать использование терминалов максимально комфортным для всех.
Небольшой город Верхняя Салда является кузницей спортивных кадров не только для Свердловской области, но и для всей России. Корреспондент TagilCity.ru посетил салдинские спортивные объекты, чтобы раскрыть секреты успеха местных тренеров и познакомиться с их методами воспитания чемпионов.
Население Нижнего Тагила увеличилось на 1169 человек. Законодательное собрание Свердловской области приняло закон о включении в состав города поселка Сокол. В новом населенном пункте имеется вся необходимая инфраструктура и дороги, однако включение в состав большого города позволит жителям бывшего военного городка участвовать в программах благоустройства и нацпроектах.