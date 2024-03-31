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Мост под угрозой, розовый снег, недоступные терминалы и город чемпионов

Мост под угрозой, розовый снег, недоступные терминалы и город чемпионов

31 марта 2024, 17:18
Фото: 1MI
Под Нижним Тагилом закрыли участок дороги из-за угрозы обрушения моста. В тагильских дворах порозовел снег. Слепому тагильчанину технические новинки усложняют жизнь. Верхняя Салда «кует» чемпионов, а поселок Сокол наконец вошел в состав Нижнего Тагила. Читайте итоги города и области за выходные.

Под Нижним Тагилом инспекторы ГИБДД перекрыли участок трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов со 146 по 153 километр. Меры были приняты из-за угрозы обрушения моста. Автомобилистам предлагают объезжать проблемный участок дороги по Серебрянскому тракту.

Трасса рядом с Нижним Тагилом перекрыта из-за риска обрушения мостовой конструкции
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В Нижнем Тагиле неожиданно порозовел снег. Жители высказывают несколько версий, однако самая распространенная связана с догхантерами. Местные собаководы уверены, что розовый порошок на снегу — ничто иное как изониазид, лекарство, которым лечат туберкулез у людей. Но если для человека изониазид не представляет опасности, то для животных это смертельный яд.

Розовый снег: в Нижем Тагиле объявились убийцы собак?
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Незрячему жителю Нижнего Тагила технический прогресс приносит не комфорт и дополнительные удобства, а одни лишь проблемы. Евгений не может пользоваться новыми терминалами Сбера из-за того, что у них нет кнопочной панели. Если карта при прикладывании не срабатывает, что случается не так уж редко, мужчина попросту не может оплатить покупки. В банке трудности называют временными и обещают со временем сделать использование терминалов максимально комфортным для всех.

«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
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Небольшой город Верхняя Салда является кузницей спортивных кадров не только для Свердловской области, но и для всей России. Корреспондент TagilCity.ru посетил салдинские спортивные объекты, чтобы раскрыть секреты успеха местных тренеров и познакомиться с их методами воспитания чемпионов.

Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
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Население Нижнего Тагила увеличилось на 1169 человек. Законодательное собрание Свердловской области приняло закон о включении в состав города поселка Сокол. В новом населенном пункте имеется вся необходимая инфраструктура и дороги, однако включение в состав большого города позволит жителям бывшего военного городка участвовать в программах благоустройства и нацпроектах.

Поселок «Сокол» в составе Нижнего Тагила учредили законом Свердловской области
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«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
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