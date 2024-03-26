Вонь с завода, юный вор, похороны бойцов и гимнастки-победительницы

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В последние дни посты «Уральского УГМС» не фиксировали превышения вредных выбросов в Нижнем Тагиле, однако местные жители все равно жаловались на неприятные запахи. Роспотребнадзор между тем заявил, что ни одной официальной жалобы от жителей за последнее время не получал. Агрокомплекс «Горноуральский» судится с Росприроднадзором из-за вредных выбросов, а в тагильской мэрии начали готовиться к паводку. TagilCity.ru подвел экоитоги за неделю.
В Нижнем Тагиле на кражу со взломом решился малолетний местный житель. На преступление воришка пошел среди бела дня: он попытался вскрыть автомобиль рядом со школой №30, а затем скрылся. Однако его манипуляции запечатлела камера очевидца. Теперь «искателя приключений» ждет серьезный разговор со взрослыми.
В конце марта в Нижнем Тагиле должен был состояться финал Всероссийского эстрадного телевизионного конкурса «Золотой петушок». Однако после событий 22 марта в «Крокус сити холле» организаторы приняли решение перенести мероприятие на август и принесли участникам свои извинения.
В пригороде Нижнего Тагила простились с двумя участниками СВО — Александром Шкафенко и Максимом Ильиных. Проводить героев, отдавших свои жизни за Родину, пришло множество земляков. Бойцов похоронили со всеми воинскими почестями.
Региональный турнир по художественной гимнастике принес команде Нижнего Тагила сразу две бронзовые медали. Воспитанницы спортшколы №3 имени Лопатина и спортшколы №2 продемонстрировали отличные спортивные результаты. А одна из юных гимнасток, Елена Баранова, вошла в шестерку лучших в личном зачете.