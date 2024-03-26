Вонь с завода, юный вор, похороны бойцов и гимнастки-победительницы

В последние дни посты «Уральского УГМС» не фиксировали превышения вредных выбросов в Нижнем Тагиле, однако местные жители все равно жаловались на неприятные запахи. Роспотребнадзор между тем заявил, что ни одной официальной жалобы от жителей за последнее время не получал. Агрокомплекс «Горноуральский» судится с Росприроднадзором из-за вредных выбросов, а в тагильской мэрии начали готовиться к паводку. TagilCity.ru подвел экоитоги за неделю.