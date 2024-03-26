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Вонь с завода, юный вор, похороны бойцов и гимнастки-победительницы

Вонь с завода, юный вор, похороны бойцов и гимнастки-победительницы

26 марта 2024, 07:35
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила снова жалуются на вонь с завода. Малолетний воришка вскрыл автомобиль. Конкурс «Золотой петушок» пройдет в августе. В пригороде простились с двумя бойцами СВО. Тагильские гимнастки вернулись с медалями областного турнира. Читайте итоги Нижнего Тагила и региона за 25 марта.

В последние дни посты «Уральского УГМС» не фиксировали превышения вредных выбросов в Нижнем Тагиле, однако местные жители все равно жаловались на неприятные запахи. Роспотребнадзор между тем заявил, что ни одной официальной жалобы от жителей за последнее время не получал. Агрокомплекс «Горноуральский» судится с Росприроднадзором из-за вредных выбросов, а в тагильской мэрии начали готовиться к паводку. TagilCity.ru подвел экоитоги за неделю.

Жалобы на вонь с завода и увеличение выбросов: экоитоги недели с 18 марта
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В Нижнем Тагиле на кражу со взломом решился малолетний местный житель. На преступление воришка пошел среди бела дня: он попытался вскрыть автомобиль рядом со школой №30, а затем скрылся. Однако его манипуляции запечатлела камера очевидца. Теперь «искателя приключений» ждет серьезный разговор со взрослыми.

В Нижнем Тагиле на ВМЗ юный воришка вскрыл автомобиль
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В конце марта в Нижнем Тагиле должен был состояться финал Всероссийского эстрадного телевизионного конкурса «Золотой петушок». Однако после событий 22 марта в «Крокус сити холле» организаторы приняли решение перенести мероприятие на август и принесли участникам свои извинения.

Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
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В пригороде Нижнего Тагила простились с двумя участниками СВО — Александром Шкафенко и Максимом Ильиных. Проводить героев, отдавших свои жизни за Родину, пришло множество земляков. Бойцов похоронили со всеми воинскими почестями.

Еще двух бойцов СВО похоронили в пригороде Нижнего Тагила
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Региональный турнир по художественной гимнастике принес команде Нижнего Тагила сразу две бронзовые медали. Воспитанницы спортшколы №3 имени Лопатина и спортшколы №2 продемонстрировали отличные спортивные результаты. А одна из юных гимнасток, Елена Баранова, вошла в шестерку лучших в личном зачете.

Юные гимнастки из Тагила вернулись с медалями с регионального турнира
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