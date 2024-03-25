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В Нижнем Тагиле школьник взломал авто и совершил кражу

В Нижнем Тагиле на ВМЗ юный воришка вскрыл автомобиль

25 марта 2024, 08:58
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле школьник взломал авто и совершил кражу

В Нижнем Тагиле школьник взломал автомобиль, припаркованный у дома на улице Нижняя Черепанова, и совершил кражу. Преступление попало на видеозапись очевидца.

Кража произошла днем 22 марта 2024 года. Недалеко находится школа №30. На кадрах видеозаписи мальчик в черной куртке и с рюкзаком на спине вертится рядом с автомобилем.

Сначала он пытался вскрыть замки и двери авто, затем окно. Прятался, когда его замечали прохожие. Будет отлично, если его узнают и накажут хотя бы в школе, чтобы этого не повторялось, поскольку во дворе кражи с автомобилей происходят периодически, — рассказал редакции TagilCity.ru очевидец происшествия.

Журналист запросил информацию о совершенном преступлении в правоохранительных органах.

В полицию обращений по поводу кражи из автомобиля не поступало, — рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее в Нижнем Тагиле за вооруженное нападение был задержан 17-летний юноша.

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