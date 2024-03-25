В Нижнем Тагиле на ВМЗ юный воришка вскрыл автомобиль

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Кража произошла днем 22 марта 2024 года. Недалеко находится школа №30. На кадрах видеозаписи мальчик в черной куртке и с рюкзаком на спине вертится рядом с автомобилем.
Сначала он пытался вскрыть замки и двери авто, затем окно. Прятался, когда его замечали прохожие. Будет отлично, если его узнают и накажут хотя бы в школе, чтобы этого не повторялось, поскольку во дворе кражи с автомобилей происходят периодически, — рассказал редакции TagilCity.ru очевидец происшествия.
Журналист запросил информацию о совершенном преступлении в правоохранительных органах.
В полицию обращений по поводу кражи из автомобиля не поступало, — рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее в Нижнем Тагиле за вооруженное нападение был задержан 17-летний юноша.