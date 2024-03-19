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Новые могилы на Аллее Славы в Тагиле, надоедливые зацеперы и прощание с «Генералом»

Новые могилы на Аллее Славы в Тагиле, надоедливые зацеперы и прощание с «Генералом»

19 марта 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле пополнились ряды могил на Аллее Славы. Вагонка жалуется на выбросы сероводорода. Водителей тагильских трамваев кошмарят зацеперы. Светофоры в городе какое-то время не будут работать. Электробус «Генерал» совершил прощальный рейс. Итоги Нижнего Тагила и области 19 марта — в нашем обзоре.

На Аллее Славы в Нижнем Тагиле выросли новые могильные холмики. Здесь похоронили шестерых участников СВО, младшему из которых было 22 года — Артем Шишарин погиб 11 февраля. Вадиму Лалаеву, самому старшему бойцу, отдавшему долг Родине, было 46 лет.

Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Вагонка в Нижнем Тагиле опять задыхается: жители района с раннего утра 19 марта начали жаловаться на запах тухлых яиц и предположили, что на местном предприятии опять произошел выброс сероводорода. До этого выбросы в городе не регистрировались с 6 марта. Режим НМУ в Тагиле также не вводился.

«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила опять активизировались подростки-зацеперы. Сегодня местные жители видели их на остановке «Площадь Славы». На замечания несовершеннолетние правонарушители не реагируют, а на просьбы слезть с «колбасы» огрызаются.

Жители Нижнего Тагила снова заметили «зацеперов» на трамвае
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Светофоры в Нижнем Тагиле практически перестанут работать с 19 по 22 марта. Речь идет о перекрестке Черноисточинское шоссе — Лисогорская. Также временно потухнет светофорный объект на перекрестке улицы Бригадная — детский сад №19. Жителей просят сохранять спокойствие: отключение будет плановым.

Светофоры в Нижнем Тагиле отключат из-за отсутствия электричества
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В Нижнем Тагиле местные жители прощаются в электробусом «Генерал». Современное транспортное средство в течение нескольких недель ездило по улицам города на маршруте №77и полюбилась местным жителям. Однако испытания закончились и теперь «Генерал» уезжает. Тестирование признано удачным.

Электробус «Генерал» закончил испытания в Нижнем Тагиле
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