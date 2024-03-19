Новые могилы на Аллее Славы в Тагиле, надоедливые зацеперы и прощание с «Генералом»

Вагонка в Нижнем Тагиле опять задыхается: жители района с раннего утра 19 марта начали жаловаться на запах тухлых яиц и предположили, что на местном предприятии опять произошел выброс сероводорода. До этого выбросы в городе не регистрировались с 6 марта. Режим НМУ в Тагиле также не вводился.