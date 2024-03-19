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Светофоры в Нижнем Тагиле отключат из-за отключения электричества

Светофоры в Нижнем Тагиле отключат из-за отключения электричества

19 марта 2024, 04:42
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле периодически не будут работать некоторые светофоры с 19 марта по 22 марта 2024 года.

Так, с 9:00 до 17:00 в городе не будут работать светофоры на перекрестке Черноисточинское шоссе — улица Лисогорская возле остановки «Магазин „Глобус“» и на перекрестке улицы Бригадная — детский сад №19, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Временное прекращение работы светофорных объектов пройдет в связи с плановым отключением электроснабжения.

Напомним, 4 марта 2024 года в Нижнем Тагиле на несколько часов был отключен светофор на перекрестке улиц Жуковского — Пархоменко. Это было сделано в связи с тем, что временное отключалось электричество.

Светофор у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле временно не работает
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