Светофоры в Нижнем Тагиле отключат из-за отключения электричества

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Так, с 9:00 до 17:00 в городе не будут работать светофоры на перекрестке Черноисточинское шоссе — улица Лисогорская возле остановки «Магазин „Глобус“» и на перекрестке улицы Бригадная — детский сад №19, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Временное прекращение работы светофорных объектов пройдет в связи с плановым отключением электроснабжения.
Напомним, 4 марта 2024 года в Нижнем Тагиле на несколько часов был отключен светофор на перекрестке улиц Жуковского — Пархоменко. Это было сделано в связи с тем, что временное отключалось электричество.