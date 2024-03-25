Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август

Конкурс должен был состояться во дворце культуры «Юбилейный» 29 и 30 марта, а Гала-концерт — 31 марта 2024 года. Однако в связи с террористической угрозой администрация Нижнего Тагила приняла решение о переносе мероприятия на конец августа (с 23 по 25 число), так как безопасность людей является важнейшим приоритетом.