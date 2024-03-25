tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Нижнем Тагиле перенесли финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок»

Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август

25 марта 2024, 12:08
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле перенесли финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок»

В связи с трагедией, произошедшей в подмосковном «Крокус Сити Холл», в Нижнем Тагиле перенесли проведение финала Всероссийского открытого детского эстрадного телевизионного конкурса «Золотой петушок».

Конкурс должен был состояться во дворце культуры «Юбилейный» 29 и 30 марта, а Гала-концерт — 31 марта 2024 года. Однако в связи с террористической угрозой администрация Нижнего Тагила приняла решение о переносе мероприятия на конец августа (с 23 по 25 число), так как безопасность людей является важнейшим приоритетом.

Городское Управление культуры и дирекция «Золотого петушка» принесли участникам извинения за возникающие неудобства.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ограничил развлечения и массовые мероприятия в регионе до 13 мая 2024 года.

15-летний подросток спас десятки людей в «Крокус Сити Холле» во время теракта
Узнать подробнее
Читайте также:
Спасатели из Свердловской области разбирают завалы в «Крокусе»У вокзала в Нижнем Тагиле появился мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе»Помощница группы «Пикник» погибла во время теракта в «Крокусе»
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Конкурс#Концерт#Перенос#Золотой петушок#Екатеринбург#Евгения Сафина#Певцы
Подпишитесь
Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили под стражу
Сегодня, 04:26
Сильных паводков не ожидается в Свердловской области
Сегодня, 07:41
Названа дата начала пожароопасного сезона в Свердловской области
Сегодня, 07:16
15-летний подросток спас десятки людей в «Крокус Сити Холле» во время теракта
Сегодня, 06:48
Педагог из Свердловской области после укола ученика циркулем снова начала работать
Сегодня, 05:48
Журналист и писатель из Нижнего Тагила побывал на месте теракта в «Крокусе»
Вчера, 11:43
"