Исчезнувшие данные, новое расписание, ремонт памятников, падение из окна и взятки

С сайта УГМС исчезли данные за 23 и 24 марта о выбросах сероводорода на Красном камне в Нижнем Тагиле. Вместо этого в ведомстве сообщили, что превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе в эти дни не было. TagilCity.ru отслеживает ситуацию ежедневно и сохранил старые скрины с сайта УГМС, где отмечено превышение ПДК от 10 до 40%.