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Исчезнувшие данные, новое расписание, ремонт памятников, падение из окна и взятки

Исчезнувшие данные, новое расписание, ремонт памятников, падение из окна и взятки

27 марта 2024, 17:43
Фото: 1MI
В УГСМ удалили данные о выбросах сероводорода на Красном Камне. В Тагиле заработают пять автобусных маршрутов. В мэрии анонсировали ремонт мемориалов ВОВ. Из окна выпал маленький ребенок, а врача-травматолога уличили во взяточничестве. Итоги Нижнего Тагила и региона 27 марта — в нашем обзоре.

С сайта УГМС исчезли данные за 23 и 24 марта о выбросах сероводорода на Красном камне в Нижнем Тагиле. Вместо этого в ведомстве сообщили, что превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе в эти дни не было. TagilCity.ru отслеживает ситуацию ежедневно и сохранил старые скрины с сайта УГМС, где отмечено превышение ПДК от 10 до 40%.

УГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем Тагиле
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С 1 апреля в Нижнем Тагиле заработают пять автобусных маршрутов, которые теперь стали муниципальными. Чуть позже местные власти планируют дополнить сеть общественного транспорта еще тремя. Расписание маршрутов уже известно. Также тагильчане смогут отслеживать движение автобусов в режиме реального времени в приложении «ТрансТабло». Скачать его можно на российской платформе RuStore.

Еще пять маршрутов муниципальных автобусов с 1 апреля выйдут в Тагиле на маршруты
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В Нижнем Тагиле активно готовятся к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. К этом сроку власти намерены привести в порядок большинство монументов и памятников героям ВОВ. Капитальные ремонты пройдут на трех объектах. А всего городская комиссия проверит 76 памятников и стел в самом Тагиле и пригороде.

В Нижнем Тагиле ремонтируют мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны
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В Нижнем Тагиле из окна выпал трехлетний малыш. Его мать в этот момент была дома и занималась уборкой. Услышав крики, она выбежала на улицу, забрала ребенка и вызвала скорую помощь. Медики решили госпитализировать ребенка в Екатеринбург. Здесь врачи определят тяжесть травм и проведут необходимое лечение.

Выпавшего из окна мальчика в Нижнем Тагиле отвезли в больницу в Екатеринбург
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Тагильского травматолога-ортопеда заподозрили в жульничестве при оформлении больничных листов. Следователи прокуратуры установили, что он выдавал листки нетрудоспособности здоровым людям за определенное вознаграждение. Всего на карту предприимчивому врачу «накапало» от лже-пациентов 90 тысяч рублей.

Травматолог-ортопед в Нижнем Тагиле обвиняется в получении взяток
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