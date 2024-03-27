Исчезнувшие данные, новое расписание, ремонт памятников, падение из окна и взятки

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
С сайта УГМС исчезли данные за 23 и 24 марта о выбросах сероводорода на Красном камне в Нижнем Тагиле. Вместо этого в ведомстве сообщили, что превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе в эти дни не было. TagilCity.ru отслеживает ситуацию ежедневно и сохранил старые скрины с сайта УГМС, где отмечено превышение ПДК от 10 до 40%.
С 1 апреля в Нижнем Тагиле заработают пять автобусных маршрутов, которые теперь стали муниципальными. Чуть позже местные власти планируют дополнить сеть общественного транспорта еще тремя. Расписание маршрутов уже известно. Также тагильчане смогут отслеживать движение автобусов в режиме реального времени в приложении «ТрансТабло». Скачать его можно на российской платформе RuStore.
В Нижнем Тагиле активно готовятся к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. К этом сроку власти намерены привести в порядок большинство монументов и памятников героям ВОВ. Капитальные ремонты пройдут на трех объектах. А всего городская комиссия проверит 76 памятников и стел в самом Тагиле и пригороде.
В Нижнем Тагиле из окна выпал трехлетний малыш. Его мать в этот момент была дома и занималась уборкой. Услышав крики, она выбежала на улицу, забрала ребенка и вызвала скорую помощь. Медики решили госпитализировать ребенка в Екатеринбург. Здесь врачи определят тяжесть травм и проведут необходимое лечение.
Тагильского травматолога-ортопеда заподозрили в жульничестве при оформлении больничных листов. Следователи прокуратуры установили, что он выдавал листки нетрудоспособности здоровым людям за определенное вознаграждение. Всего на карту предприимчивому врачу «накапало» от лже-пациентов 90 тысяч рублей.