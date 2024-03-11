Ядовитый дым в Тагиле, свастика в Екатеринбурге, пьяные за рулем и новое расписание

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
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Updated Сегодня, 18:48
Весь февраль жители Нижнего Тагила мучались от головной боли, аллергии и першения в горле из-за выбросов местных промышленных предприятий. В марте ситуация остается тревожной: газоанализаторы «Уральского УГМС» зафиксировали превышение показателей по формальдегиду 4 и 6 марта. А в праздники тагильчане наблюдали зловещую картину. Над городом со стороны ЕВРАЗ НТМК расползались ядовито-зеленые облака. В такой ситуации жителям Нижнего Тагила остается лишь одно: попытаться сделать свою жизнь хоть чуточку экологичнее.
В Нижнем Тагиле автоинспекторы в праздничные дни поймали 11 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Еще четыре человека с признаками опьянения отказались «дышать в трубочку». А один из местных жителей так хорошо отмечал 8 Марта в бане, что забыл о ГИБДД на дорогах и вторично попался на вождении «под мухой», за что теперь будет лишен прав.
А 20-летним хулиганам из Екатеринбурга пьяная выходка грозит куда более серьезным наказанием. Против них могут возбудить уголовное дело за нанесение свастики на стены дома и машины. Пока студентов горного университета отправили под административный арест, однако их «развлечениями» уже заинтересовалась ФСБ.
В Свердловской области пытается выйти на свободу Игорь Миндерев, который 16 лет назад заживо сжег в поезде свою бывшую возлюбленную и ее дочь. Он угрожал своим жертвам убийством и ранее, за что те подали на него в суд. Чтобы отомстить, преступник сел в поезд, где ехали женщины, и облил их бензином. Девушка и ее мать умерли в страшных муках. Миндерева осудили на длительный срок, однако с тех пор он не оставляет попыток освободиться по УДО.
В Нижнем Тагиле с 11 марта еще два автобуса начали ездить по новому расписанию — речь идет о маршрутах №7 и 15. Такое решение МУП «Тагильский трамвай» принял с учетом пожеланий пассажиров. Теперь утром автобус №7 до Верхней Черемшанки будет отправляться с вокзала на 10 минут раньше. Утреннее расписание автобуса №15 также сдвинулось на пять минут.