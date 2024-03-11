Еще два маршрута муниципальных автобусов будут ездить в Тагиле по новому расписанию

А с 11 марта, учитывая пожелания пассажиров, поменялось расписание еще двух автобусов. Они ездят под номерами 7 (от вокзала до поселка Верхняя Черемшанка) и 15 (от кинотеатра Урал до поселка Горбуново). Теперь тагильчане смогут утром уезжать в Верхнюю Черемшанку на 10 минут раньше, а в обратном направлении — на 5 минут раньше, выяснила редакция TagilCity.ru. Расписание вечерних рейсов почти что не поменялось.