Еще два маршрута муниципальных автобусов будут ездить в Тагиле по новому расписанию

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В МУП «Тагильский трамвай» тестируют расписание маршрутов муниципальных автобусов, которые вышли на линию с начала марта 2024 года. Так, с 8 марта было продлено время работы маршрута № 71.
А с 11 марта, учитывая пожелания пассажиров, поменялось расписание еще двух автобусов. Они ездят под номерами 7 (от вокзала до поселка Верхняя Черемшанка) и 15 (от кинотеатра Урал до поселка Горбуново). Теперь тагильчане смогут утром уезжать в Верхнюю Черемшанку на 10 минут раньше, а в обратном направлении — на 5 минут раньше, выяснила редакция TagilCity.ru. Расписание вечерних рейсов почти что не поменялось.
|Отправления от остановки
«Вокзал»
|Отправления от остановки
«Поселок Верхняя Черемшанка»
|6:00
|6:35
|7:10
|7:50
|8:25
|9:00
|10:15
|10:50
|11:25
|12:00
|12:35
|13:10
|15:10
|15:45
|16:25
|17:00
|17:35
|18:10
|19:10
|19:40
|20:10
|20:40
|21:15
|21:50
Что касается маршрута №15, то он тоже утром будет уезжать с Выи и в обратном направлении раньше на 5 минут.
|Отправления от остановки
«К/т „Урал”“
|Отправления от остановки
„Поселок Горбуново“
|7:20
|6:45
|8:35
|7:50
|10:20
|9:10
|11:35
|11:00
|12:45
|12:10
|15:30
|13:20
|16:40
|16:05
|17:50
|17:15
|19:45
|19:10
|20:55
|20:20
|21:30
Ранее мы публиковали расписание всех маршрутов муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле.