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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Нижнем Тагиле еще два маршрута автобусов начали ездить по новому раписанию

Еще два маршрута муниципальных автобусов будут ездить в Тагиле по новому расписанию

11 марта 2024, 09:48
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле еще два маршрута автобусов начали ездить по новому раписанию

С понедельника, 11 марта 2024 года, еще два маршрута муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле изменили расписание. Речь идет о номерах 7 и 15.

В МУП «Тагильский трамвай» тестируют расписание маршрутов муниципальных автобусов, которые вышли на линию с начала марта 2024 года. Так, с 8 марта было продлено время работы маршрута № 71.

А с 11 марта, учитывая пожелания пассажиров, поменялось расписание еще двух автобусов. Они ездят под номерами 7 (от вокзала до поселка Верхняя Черемшанка) и 15 (от кинотеатра Урал до поселка Горбуново). Теперь тагильчане смогут утром уезжать в Верхнюю Черемшанку на 10 минут раньше, а в обратном направлении — на 5 минут раньше, выяснила редакция TagilCity.ru. Расписание вечерних рейсов почти что не поменялось.

Отправления от остановки
«Вокзал»		 Отправления от остановки
«Поселок Верхняя Черемшанка»
6:00 6:35
7:10 7:50
8:25 9:00
10:15 10:50
11:25 12:00
12:35 13:10
15:10 15:45
16:25 17:00
17:35 18:10
19:10 19:40
20:10 20:40
21:15 21:50

Что касается маршрута №15, то он тоже утром будет уезжать с Выи и в обратном направлении раньше на 5 минут.

Отправления от остановки
«К/т „Урал”“		 Отправления от остановки
„Поселок Горбуново“
7:20 6:45
8:35 7:50
10:20 9:10
11:35 11:00
12:45 12:10
15:30 13:20
16:40 16:05
17:50 17:15
19:45 19:10
20:55 20:20
  21:30

Ранее мы публиковали расписание всех маршрутов муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле.

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