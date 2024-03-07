Подорожание цветов с картошкой, снос домов в Нижнем Тагиле, аллергия и уклонисты

Тагильские силовики призвали земляков всем миром решить проблему мигрантов-уклонистов и призвали сообщать «куда следует» о новоиспеченных гражданах РФ, которые получили паспорт, но до военкомата для постановки на учет так и не дошли. Последний совместный рейд сотрудников следственного комитета, МВД и военкомов был не столь удачным — удалось поймать лишь одного уклониста. Ему вручили повестку. Однако работа будет продолжена, обещают правоохранители.