Подорожание цветов с картошкой, снос домов в Нижнем Тагиле, аллергия и уклонисты

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
В преддверии Международного женского дня цветочные магазины в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области традиционно «удивили» высокими ценами на букеты. Пальму первенства среди самых дорогих цветов удерживают розы: так, эксклюзивный букет из 101 розы обойдется в 17 тысяч рублей. А вот букетик из тюльпанов, гербер или хризантем можно купить в пределах тысячи рублей.
Свердловчане вряд ли будут дарить любимым женщинам на праздник букетики из картошки или свеклы, однако эти овощи в начале марта вдруг тоже подорожали. Картошка «подросла» на 3,5% по сравнению с прошлой неделей, а свекла — на 2,15%. Зато в Свердловской области начали дешеветь огурцы с помидорами.
В Нижнем Тагиле администрация выделила более 21 млн рублей на снос восьми домов. Сейчас идет поиск подходящего подрядчика на сайте госзакупок. Исполнители должны будут снести старые здания с соблюдением всех нормативов и сохранением коммуникаций, а впоследствии позаботиться о вывозе мусора.
«Ядовитый» февраль, который принес немало страданий жителям Нижнего Тагила из-за вредных выбросов, закончился: экологи уже подсчитали, что люди половину месяца дышали опасными испарениями, а показатели по вредным веществам минимум 34 раза превышали норму. Теперь эстафету подхватил первый весенний месяц: 4 марта превышение ПДК в 1,2 раза было зафиксировано по формальдегиду. А 5 марта горожане заметили странные ядовито-зеленые выбросы в районе Восточного шоссе. Люди массово жалуются на аллергию и боли в горле.
Тагильские силовики призвали земляков всем миром решить проблему мигрантов-уклонистов и призвали сообщать «куда следует» о новоиспеченных гражданах РФ, которые получили паспорт, но до военкомата для постановки на учет так и не дошли. Последний совместный рейд сотрудников следственного комитета, МВД и военкомов был не столь удачным — удалось поймать лишь одного уклониста. Ему вручили повестку. Однако работа будет продолжена, обещают правоохранители.