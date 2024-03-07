34 раза и 5 вредных веществ: в Нижнем Тагиле выбросы превышали норму половину февраля

Рекордсменом по наличию в воздухе в недопустимых концентрациях Нижнего Тагила в феврале 2024 года стал сероводород. Он превышал норму семь дней, пять из которых были подряд с 22 по 26 число включительно. Ситуация усугублялась тем, что в области определялись условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей — повышенная влажность и отсутствие ветра.