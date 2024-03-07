34 раза и 5 вредных веществ: в Нижнем Тагиле выбросы превышали норму половину февраля

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Всего в феврале превышали предельно допустимую концентрацию фенол, оксид азота, диоксид азота, сероводород и формальдегид.
По итогам исследований стало понятно, что ровно половину месяца люди дышали вредными веществами, за этот период показатели были превышены в общей сложности минимум 34 раза. Это на 60% больше, чем в январе. В первый месяц 2024 года выбросы превышали порядка 20 раз.
При этом по некоторым загрязнителям отмечены довольно высокие концентрации. Так, сероводород достигал значений в 10,4 ПДК. Часть веществ выступали дуэтом (оксид азота и сероводород) — в один день превышение было по двум загрязнителям.
Рекордсменом по наличию в воздухе в недопустимых концентрациях Нижнего Тагила в феврале 2024 года стал сероводород. Он превышал норму семь дней, пять из которых были подряд с 22 по 26 число включительно. Ситуация усугублялась тем, что в области определялись условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей — повышенная влажность и отсутствие ветра.
Сероводород в больших концентрациях вреден, в первую очередь, тем, что он оказывает влияние на внутренние органы. В больших концентрация и при долгом воздействии способен вызвать проблемы с легкими, онкологию. Жители Нижнего Тагила в период атаки сероводородом отмечали проблемы в горле, выделения из носа, а также красноту глаз и довольно специфический запах. Главными источниками сероводорода являют ЕВРАЗ НТМК и «Уралхимпласт».
Второе место у формальдегида. Датчики УГМС периодически улавливали его с 7 по 14 февраля. Один раз — два дня подряд. В эти дни люди массово жаловались на едкий химический запах в разных районах города, преимущественно на Вагонке и Сухоложском.
Формальдегид особо опасен для беременных тагильчанок. Он может оказать мутагенный эффект на плод. У взрослого человека вещество в высоких концентрациях приводит к развитию онкологии, отеков и проблем с легкими. В Нижнем Тагиле источниками формальдегида являются «Уралхимпласт», ЕВРАЗ НТМК, УВЗ, химзавод «Планта» и ВГОК.
За этот период в антирейтинге также появился диоксид азота. Он улавливался довольно часто в начале февраля, а 12 и 13 числа превысил нормативы в полтора раза. Замеры проводились на вокзале при помощи газоанализатора TagilCity.ru.
Мощным источником диоксида азота в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК. Вредное вещество раздражает горло, слизистые, вызывая неприятные ощущения и снижая иммунитет. Также он вызывает кислородное голодание, из-за чего может развиваться ощущение постоянной усталости, сопровождаемое зевотой.
Два вещества по одному разу появлялись на приборах у УГМС — оксид азота 6 февраля и фенол — через десять дней. Второе вещество редко появляется в результатах замеров по Нижнему Тагилу. Его «среда обитания» — Екатеринбург.
Самым загрязненным районом по данным этих замеров в феврале стал Красный Камень. Он упоминался в исследованиях УГМС 10 раз. По пять раз у Вагонки, Тагилстроя и Сухоложского. Еще два — у железнодорожного вокзала.
TagilCity.ru продолжит следить за качеством воздуха в Нижнем Тагиле. По указанию президента, озвученному на выступлении перед федеральным собранием, вредные выбросы в атмосферу уже в этом году должны снизиться вдвое.
Редакция TagilCity.ru ежедневно проверяет качество воздуха при помощи газоанализатора «Геолан-1П». Замеры берутся один раз в течение дня на вокзале Нижнего Тагила, поскольку это то место, где бывают и горожане, и гости города. Более того, неподалеку расположено коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК — главного загрязнителя экологии Нижнего Тагила и области. Посты «Уральского УГМС» находятся в четырех районах города — на Вагонке, на Сухоложском поселке, на Красном Камне и на Тагилстрое. Они перманентно исследуют воздух, которым дышат тагильчане, на наличие вредных веществ.