Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Редакция TagilCity.ru подсчитала, какие превышения по выбросам и в каких районах наблюдались в течение самого короткого месяца года — февраля. Оказалось, что за 29 дней в Нижнем Тагиле 34 раза превысили свою норму 5 вредных веществ — формальдегид, сероводород, диоксид азота, оксид азота и даже фенол. Дважды атака тагильчан веществами загрязнителями длилась по 5 дней подряд. Обо всех данных можно прочитать в материале.
На минувшей неделе формальдегид дважды появлялся на экранах газоанализаторов стационарных постов «Уральского УГМС». Первый раз он превысил норму 4 марта — 1,2 ПДК, второй раз — 6 марта — 1,1 ПДК. В период выбросов тагильчане жаловались на недомогание — кто-то на головную боль, кто-то на неприятные ощущения в носоглотке, кто-то на едкий запах. Помимо этого жители Вагонки пожаловались на то, что в течение выходных были активные выбросы от завода, хорошо различаемые на небе.
Одним из проявлений загрязнения окружающей среды, о котором сообщил житель Нижнего Тагила, стали ядовито-зеленые выбросы над Коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК. Предположительно, это был сероводород, который имеет такой характерный цвет. Несколькими неделями ранее во время НМУ именно H2S сильно превышал ПДК в течение пять дней подряд.
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