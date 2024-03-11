Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта

На минувшей неделе формальдегид дважды появлялся на экранах газоанализаторов стационарных постов «Уральского УГМС». Первый раз он превысил норму 4 марта — 1,2 ПДК, второй раз — 6 марта — 1,1 ПДК. В период выбросов тагильчане жаловались на недомогание — кто-то на головную боль, кто-то на неприятные ощущения в носоглотке, кто-то на едкий запах. Помимо этого жители Вагонки пожаловались на то, что в течение выходных были активные выбросы от завода, хорошо различаемые на небе.