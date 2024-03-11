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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта

Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта

11 марта 2024, 11:26
Фото: tagilcity.ru
Результаты исследования качества воздуха за февраль, превышения и жалобы на выбросы на неделе и другие экологические события Нижнего Тагила и области. TagilCity.ru сделал подборку новостей за ушедшую неделю с 4 по 10 марта.

Редакция TagilCity.ru подсчитала, какие превышения по выбросам и в каких районах наблюдались в течение самого короткого месяца года — февраля. Оказалось, что за 29 дней в Нижнем Тагиле 34 раза превысили свою норму 5 вредных веществ — формальдегид, сероводород, диоксид азота, оксид азота и даже фенол. Дважды атака тагильчан веществами загрязнителями длилась по 5 дней подряд. Обо всех данных можно прочитать в материале.

34 раза и 5 вредных веществ: в Нижнем Тагиле выбросы превышали норму половину февраля
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На минувшей неделе формальдегид дважды появлялся на экранах газоанализаторов стационарных постов «Уральского УГМС». Первый раз он превысил норму 4 марта — 1,2 ПДК, второй раз — 6 марта — 1,1 ПДК. В период выбросов тагильчане жаловались на недомогание — кто-то на головную боль, кто-то на неприятные ощущения в носоглотке, кто-то на едкий запах. Помимо этого жители Вагонки пожаловались на то, что в течение выходных были активные выбросы от завода, хорошо различаемые на небе.

Аллергия и проблемы с горлом: в Тагиле формальдегид превысил норму в 1,2 раза при НМУ
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Одним из проявлений загрязнения окружающей среды, о котором сообщил житель Нижнего Тагила, стали ядовито-зеленые выбросы над Коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК. Предположительно, это был сероводород, который имеет такой характерный цвет. Несколькими неделями ранее во время НМУ именно H2S сильно превышал ПДК в течение пять дней подряд.

Ядовито-зеленые выбросы над Коксохимом ЕВРАЗ НТМК заметили жители Нижнего Тагила
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Из позитивного. Эксперт и руководитель проекта экодом «Народный» рассказала TagilCity.ru о том, как сделать свой образ жизни экологичным. О первых четырех шагах на пути к чистоте узнал корреспондент редакции. Они подходят для жителей всех населенных пунктов — от мегаполисов до деревень.

Шаг навстречу чистоте. Как сделать свое поведение экологичным?
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В столице Урала задумались над тем, чтобы привести в порядок 23 родника с водоотводными руслами. В рамках этого проекта будет проведено исследование качества воды. Добавим, что проблема с чистой водой стоит остро во многих регионах РФ. В ходе выступления перед федеральным собранием президент России Владимир Путин сообщил о продолжении программы «Чистая вода».

23 родника приведут в порядок в Екатеринбурге. Затем исследуют качество воды
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