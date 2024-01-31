«Мы к вам бомбу занесли». В музеи Екатеринбурга нагрянула проверка

Директор объяснила, что каждый музей должен иметь некоторую документацию. Силовики объяснили, что их нужно обязательно сделать, чтобы не было неприятностей. Дело же уже передано в суд и директору будет назначен штраф. Она отметила, что в музее обязаны проверять сумки посетителей.