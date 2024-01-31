tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Силовики проверяют музеи Екатеринбурга

«Мы к вам бомбу занесли». В музеи Екатеринбурга нагрянула проверка

31 января 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney

Силовики проверяют музеи Екатеринбурга

Частные музеи Екатеринбурга подверглись проверкам. Об этом рассказала директор музея «Сделано в СССР» Ирина Светоносова.

Она отметила, что 26 января в Музей советского быта пришли сотрудники ФСБ. Они проверяли антитеррористическую безопасность. По словам директора, сотрудники заявили о наличии распоряжения о проверках.

С собой у силовиков были удостоверения, а также черный пакет.

У них был с собой пакетик черный, в пакете оказался муляж бомбы. Они сказали: «Вот смотрите, мы к вам бомбу занесли». Вот такая прелесть, — объяснила Ирина Светоносова.

Директор объяснила, что каждый музей должен иметь некоторую документацию. Силовики объяснили, что их нужно обязательно сделать, чтобы не было неприятностей. Дело же уже передано в суд и директору будет назначен штраф. Она отметила, что в музее обязаны проверять сумки посетителей.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле будет нанята охрана для того, чтобы охранять мосты.

#Общество#Проверка#Свердловская область#Штраф#Музей#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
Сегодня, 07:16
Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле
Вчера, 12:30
13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила
Вчера, 12:58
Тепло не планирует отступать из Свердловской области
Сегодня, 06:22
В Екатеринбурге стаи собак нападают на детей. Родители бьют тревогу
Сегодня, 06:58