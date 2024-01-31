«Мы к вам бомбу занесли». В музеи Екатеринбурга нагрянула проверка

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Она отметила, что 26 января в Музей советского быта пришли сотрудники ФСБ. Они проверяли антитеррористическую безопасность. По словам директора, сотрудники заявили о наличии распоряжения о проверках.
С собой у силовиков были удостоверения, а также черный пакет.
У них был с собой пакетик черный, в пакете оказался муляж бомбы. Они сказали: «Вот смотрите, мы к вам бомбу занесли». Вот такая прелесть, — объяснила Ирина Светоносова.
Директор объяснила, что каждый музей должен иметь некоторую документацию. Силовики объяснили, что их нужно обязательно сделать, чтобы не было неприятностей. Дело же уже передано в суд и директору будет назначен штраф. Она отметила, что в музее обязаны проверять сумки посетителей.
Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле будет нанята охрана для того, чтобы охранять мосты.