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Жители Екатеринбурга пожаловались на нападение собак на детей

В Екатеринбурге стаи собак нападают на детей. Родители бьют тревогу

31 января 2024, 06:58
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга пожаловались на нападение собак на детей

В Екатеринбурге жители Нижне-Исетского района пожаловались на стаю собак, которая нападает на детей. Она обитает около лыжной базы. Там дети ходят на занятия в спортшколу.

Служба по отлову собак работает, но это не помогает. По словам местного жителя, собаки продолжают нападать. Он отметил, что отлов приезжал уже 8 раз, но специалисты поймали только одну особь.

Еще одна жительница рассказывает, что собаки напали на ее подругу. Одна из них укусила девушку за ногу. Пострадавшая обращалась в травмпункт. Еще один мужчина вышел на пробежку и тоже подвергся нападению.

Жители обращались с вопросом в администрацию. Там сообщили, что одну собаку удалось поймать. Там добавили, что в лесной местности поймать псов непросто, пишет Е1.

В мэрии отмечают, что животные через лес бегут на пустырь. Территория завалена строительным мусором и там собаки прячутся.

Напомним, ранее в Реже на помойке был найден труп лисы, зараженной бешенством.

#Происшествия#Дети#Свердловская область#Нападение#Собаки#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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