В Екатеринбурге стаи собак нападают на детей. Родители бьют тревогу

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Служба по отлову собак работает, но это не помогает. По словам местного жителя, собаки продолжают нападать. Он отметил, что отлов приезжал уже 8 раз, но специалисты поймали только одну особь.
Еще одна жительница рассказывает, что собаки напали на ее подругу. Одна из них укусила девушку за ногу. Пострадавшая обращалась в травмпункт. Еще один мужчина вышел на пробежку и тоже подвергся нападению.
Жители обращались с вопросом в администрацию. Там сообщили, что одну собаку удалось поймать. Там добавили, что в лесной местности поймать псов непросто, пишет Е1.
В мэрии отмечают, что животные через лес бегут на пустырь. Территория завалена строительным мусором и там собаки прячутся.
Напомним, ранее в Реже на помойке был найден труп лисы, зараженной бешенством.