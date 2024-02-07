У троллейбуса в Екатеринбурга на ходу лопнуло колесо

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Колесо повредилось в тот момент, когда общественный транспорт было неподалеку от остановки «Шварца». По словам одного из очевидцев, взрыв был сильным, пишет Е1.
Горожанин, который ехал в данном троллейбусе, рассказал, что после взрыва всех пассажиров, которые ехали в салоне, высадили.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге у женщины, которая забирала дочь из школы, на автомобиле лопнуло переднее колесо.
При этом запасной шины у екатеринбурженки не было. В итоге ей помогли силовики. После замены колеса горожанка поехала домой.