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У троллейбуса взорвалось колесо во время рейса в Екатеринбурге

У троллейбуса в Екатеринбурга на ходу лопнуло колесо

7 февраля 2024, 09:00
Фото: 1MI

У троллейбуса взорвалось колесо во время рейса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у троллейбуса №36 произошел взрыв колесной шины. Инцидент случился на улице Белинского.

Колесо повредилось в тот момент, когда общественный транспорт было неподалеку от остановки «Шварца». По словам одного из очевидцев, взрыв был сильным, пишет Е1.

Горожанин, который ехал в данном троллейбусе, рассказал, что после взрыва всех пассажиров, которые ехали в салоне, высадили.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге у женщины, которая забирала дочь из школы, на автомобиле лопнуло переднее колесо.

При этом запасной шины у екатеринбурженки не было. В итоге ей помогли силовики. После замены колеса горожанка поехала домой.

#Происшествия#ДТП#Остановка#Пассажиры#ЧП#Очевидцы#Колесо#Троллейбус#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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