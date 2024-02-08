Порох и сектантскую литературу нашли у пожилого уроженца Западной Украины при обыске

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Правоохранительные органы при обыске жилища пожилого уроженца Ивано-Франковска, что на западе Украины, нашли запрещенную литературу, порох и гильзы. Об этом информирует Ura.ru со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах.
Пенсионер, которого подозревают в оскорблении чувств верующих, помимо этого хранил у себя религиозные книги, написанные на украинском языке.
Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за действий, направленных на дискредитацию российской армии.
Ранее студенту УрФУ во время встречи с Екатериной Мизулиной пришлось извиняться за неосторожные слова об СВО и вооруженных силах России.