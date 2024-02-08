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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

У пенсионера из Серова прошли обыски по подозрению в оскорблении чувств верующих

Порох и сектантскую литературу нашли у пожилого уроженца Западной Украины при обыске

8 февраля 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney

У пенсионера из Серова прошли обыски по подозрению в оскорблении чувств верующих

Силовики провели обыск у 73-летнего мужчины из Серова, который проходит по делу об оскорблении чувств верующих. Ранее дедушка уже привлекался за дискредитацию ВС РФ.

Правоохранительные органы при обыске жилища пожилого уроженца Ивано-Франковска, что на западе Украины, нашли запрещенную литературу, порох и гильзы. Об этом информирует Ura.ru со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах.

Пенсионер, которого подозревают в оскорблении чувств верующих, помимо этого хранил у себя религиозные книги, написанные на украинском языке.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за действий, направленных на дискредитацию российской армии.

Ранее студенту УрФУ во время встречи с Екатериной Мизулиной пришлось извиняться за неосторожные слова об СВО и вооруженных силах России.

#Уголовное дело#Обыск#Серов#Верующие#Оскорбление#Силовики#Правоохранительные органы#Правоохранители#Екатеринбург#СВО#Дискредитация ВС РФ#Дарья Бобровицкая
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