Свердловчане могут сверить учетные данные для верных начислений за вывоз мусора

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Количество обращений в прошлом году на 30% превышает показатели 2022 года.
Цифры свидетельствуют, что свердловчане стали более ответственно относиться к вопросу обновления учетных данных, — прокомментировал показатели исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Своевременная подача информации об изменениях — это гарантия верных начислений за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами.
Отметим, по закону потребителю дается 5 рабочих дней, чтобы проинформировать исполнителя коммунальной услуги об изменениях. Компания «Рифей» рекомендует не откладывать проведение сверки данных. Для этого необязательно идти в ближайший центр обслуживания клиентов. Всю необходимую информацию для актуализации сведений по лицевому счету можно передать через онлайн-центр обслуживания клиентов на сайте АО «РИЦ».
Подробную консультацию по вопросам начислений и внесения изменений по лицевому счету можно получить ежедневно с 8 до 21 часов у специалистов по телефону горячей линии 8 800 250-32-42.