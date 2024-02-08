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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:15

Свердловчане могут сверить учетные данные для верных начислений за вывоз мусора

Свердловчане могут сверить учетные данные для верных начислений за вывоз мусора

8 февраля 2024, 12:13
Фото: «Рифей»
Более 35 тысяч обращений от жителей Свердловской области, желающих обновить свои учетные данные для верных начислений за вывоз ТКО, было зарегистрировано в 2023 году. Наиболее частыми причинами проведения сверки числа проживающих являются смена места жительства, рождение детей и смерть близких.

Количество обращений в прошлом году на 30% превышает показатели 2022 года.

Цифры свидетельствуют, что свердловчане стали более ответственно относиться к вопросу обновления учетных данных, — прокомментировал показатели исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Своевременная подача информации об изменениях — это гарантия верных начислений за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами.

Отметим, по закону потребителю дается 5 рабочих дней, чтобы проинформировать исполнителя коммунальной услуги об изменениях. Компания «Рифей» рекомендует не откладывать проведение сверки данных. Для этого необязательно идти в ближайший центр обслуживания клиентов. Всю необходимую информацию для актуализации сведений по лицевому счету можно передать через онлайн-центр обслуживания клиентов на сайте АО «РИЦ».

Подробную консультацию по вопросам начислений и внесения изменений по лицевому счету можно получить ежедневно с 8 до 21 часов у специалистов по телефону горячей линии 8 800 250-32-42.

#Свердловская область#Закон#Ответственность#Информация#Потребитель#Горячая линия#Консультация#Изменения#Показатели#Обращения#Екатеринбург#Рифей#Федор Потапов
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