Свердловчане могут сверить учетные данные для верных начислений за вывоз мусора

Отметим, по закону потребителю дается 5 рабочих дней, чтобы проинформировать исполнителя коммунальной услуги об изменениях. Компания «Рифей» рекомендует не откладывать проведение сверки данных. Для этого необязательно идти в ближайший центр обслуживания клиентов. Всю необходимую информацию для актуализации сведений по лицевому счету можно передать через онлайн-центр обслуживания клиентов на сайте АО «РИЦ».