Гигантские валентинки заполонили центр Екатеринбурга. Адреса

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Также акция «Прикоснуться словами» открывает очередной сезон фестиваля, который затронет особенности восприятия человеком текста в городе. Людям хотят показать, что на 14 февраля можно посмотреть с разных ракурсов.
Всего гигантские сердечки создали в 30 российских муниципалитетах. В уральской столице арт-объекты расположились по шести адресам:
Внутри «сердечек» есть разные надписи, такие как: «Лежим вместе. Балдеем», «Я не только собой интересуюсь, но и вами» и другие.
Ранее сообщалось, что в городе в преддверии Дня всех влюбленных резко вырос спрос на людей, занимающихся флористикой и кондитерством. Также увеличились и их зарплаты: у флористов средние заработки — чуть больше 30 тысяч, а у кондитеров — чуть больше 40 тысяч.