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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В центре Екатеринбурга замечены гигантские валентинки

Гигантские валентинки заполонили центр Екатеринбурга. Адреса

13 февраля 2024, 12:12
Фото: паблик-арт-программа «ЧО»

В центре Екатеринбурга замечены гигантские валентинки

На десяти локациях в центральной части Екатеринбурга появились крупные валентинки. Их создали и развесили по разным российскими городам паблик-арт-программа «ЧО» и фонд «Антон тут рядом».

Также акция «Прикоснуться словами» открывает очередной сезон фестиваля, который затронет особенности восприятия человеком текста в городе. Людям хотят показать, что на 14 февраля можно посмотреть с разных ракурсов.

Всего гигантские сердечки создали в 30 российских муниципалитетах. В уральской столице арт-объекты расположились по шести адресам:

  • ул. Чернышевского, д. 6;
  • ул. Хохрякова, д. 35;
  • ул. 8 Марта, д. 13;
  • ул. 8 Марта, д. 12;
  • театр драмы;
  • ул. Толмачева, д. 17;
  • ул. Первомайской у дома № 11 и дома №1ж;
  • ул. Мамина-Сибиряка, д. 80 и д. 171;
  • пр. Ленина, д. 52\1;
  • перекресток улиц Ленина и Восточная.

Внутри «сердечек» есть разные надписи, такие как: «Лежим вместе. Балдеем», «Я не только собой интересуюсь, но и вами» и другие.

Ранее сообщалось, что в городе в преддверии Дня всех влюбленных резко вырос спрос на людей, занимающихся флористикой и кондитерством. Также увеличились и их зарплаты: у флористов средние заработки — чуть больше 30 тысяч, а у кондитеров — чуть больше 40 тысяч.

Как отметить День влюбленных дома
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#Общество#Фестиваль#Праздник#Город#Акция#Благотворительный фонд#Екатеринбург#Дарья Сорокина#14 февраля
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