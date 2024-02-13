Гигантские валентинки заполонили центр Екатеринбурга. Адреса

Ранее сообщалось, что в городе в преддверии Дня всех влюбленных резко вырос спрос на людей, занимающихся флористикой и кондитерством. Также увеличились и их зарплаты: у флористов средние заработки — чуть больше 30 тысяч, а у кондитеров — чуть больше 40 тысяч.