В Свердловской области 50 мигрантов подписали контракты с армией в 2023 году

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Российская армия в 2023 году пополнилась 50 контрактниками-мигрантами из Свердловской области. Всего же в ряды ВС РФ вступили 10 тысяч свердловчан. Такие данные были озвучены на итоговой пресс-коференции в Екатеринбурге, посвященной контрактной службе в четверг, 15 февраля.
Как отметил представитель военкомата, работа по привлечению иностранцев ведется. В основном контракты подписываются с гражданами СНГ, они охотно соглашаются на предлагаемые условия. Это связано, в частности, с тем, что служба в армии дает право на ускоренное и упрощенное получение российского гражданства.
Кроме того, в конце прошлого года прошло несколько рейдов, во время которых силовики задержали и поставили на воинский учет порядка 450 мигрантов, добавил спикер.
Единовременная выплата от региона с 1 февраля выросла в пять раз и составила 100 тысяч рублей.