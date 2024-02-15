В Свердловской области 50 мигрантов подписали контракты с армией в 2023 году

Как отметил представитель военкомата, работа по привлечению иностранцев ведется. В основном контракты подписываются с гражданами СНГ, они охотно соглашаются на предлагаемые условия. Это связано, в частности, с тем, что служба в армии дает право на ускоренное и упрощенное получение российского гражданства.