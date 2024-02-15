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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

На военную службу по контракту в Свердловской области отправились 50 мигрантов

В Свердловской области 50 мигрантов подписали контракты с армией в 2023 году

15 февраля 2024, 12:56
Фото: 1MI

На военную службу по контракту в Свердловской области отправились 50 мигрантов

Еще 450 человек правоохранительные органы Свердловской области задержали в ходе рейдов и поставили на воинский учет.

Российская армия в 2023 году пополнилась 50 контрактниками-мигрантами из Свердловской области. Всего же в ряды ВС РФ вступили 10 тысяч свердловчан. Такие данные были озвучены на итоговой пресс-коференции в Екатеринбурге, посвященной контрактной службе в четверг, 15 февраля.

Как отметил представитель военкомата, работа по привлечению иностранцев ведется. В основном контракты подписываются с гражданами СНГ, они охотно соглашаются на предлагаемые условия. Это связано, в частности, с тем, что служба в армии дает право на ускоренное и упрощенное получение российского гражданства.

Кроме того, в конце прошлого года прошло несколько рейдов, во время которых силовики задержали и поставили на воинский учет порядка 450 мигрантов, добавил спикер.

Единовременная выплата от региона с 1 февраля выросла в пять раз и составила 100 тысяч рублей.

#Общество#Свердловская область#Контракт#Мигранты#Служба#Военная служба#Контрактники#Екатеринбург#Армия РФ#Дарья Бобровицкая
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