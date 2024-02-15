До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Свердловчане в 2023 году гораздо охотнее шли служить в армию. Еще год назад в военкоматы региона было подано всего 2 тысячи заявлений. В 2023 году их число выросло до 10 тысяч. Каждый новый солдат получает хорошие подъемные: помимо федеральной выплаты положено пособие в 100 тысяч рублей из регионального бюджета, его сумма с февраля также выросла впятеро. Такие данные на пресс-конференции в четверг, 15 февраля, привел начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге Виктор Валенцов.
Рядовые ВС РФ в 2024 году ежемесячно могут получать около 210 тысяч рублей. Бойцы с востребованными воинскими специальностями зарабатывают порядка 280 тысяч рублей. Еще выше зарплата у офицеров.
Валенцов также подчеркнул, что в основном на контрактную службу люди приходят осознанно. Среди претендентов много семейных людей, представителей бизнеса.
Ранее в Нижнем Тагиле на несколько дней возобновил работу мобильный призывной пункт.