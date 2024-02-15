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Updated Сегодня, 12:02

Выплата от региона для свердловских контрактников выросла в пять раз

До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области

15 февраля 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney

Выплата от региона для свердловских контрактников выросла в пять раз

Общая сумма пособия из бюджетов разных уровней гражданам, которые записываются на контрактную военную службу, составляет 300 тысяч рублей.

Свердловчане в 2023 году гораздо охотнее шли служить в армию. Еще год назад в военкоматы региона было подано всего 2 тысячи заявлений. В 2023 году их число выросло до 10 тысяч. Каждый новый солдат получает хорошие подъемные: помимо федеральной выплаты положено пособие в 100 тысяч рублей из регионального бюджета, его сумма с февраля также выросла впятеро. Такие данные на пресс-конференции в четверг, 15 февраля, привел начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге Виктор Валенцов.

Рядовые ВС РФ в 2024 году ежемесячно могут получать около 210 тысяч рублей. Бойцы с востребованными воинскими специальностями зарабатывают порядка 280 тысяч рублей. Еще выше зарплата у офицеров.

Валенцов также подчеркнул, что в основном на контрактную службу люди приходят осознанно. Среди претендентов много семейных людей, представителей бизнеса.

Ранее в Нижнем Тагиле на несколько дней возобновил работу мобильный призывной пункт.

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#Общество#Свердловская область#Деньги#Пособие#Военные#Выплаты#Военнослужащие#Военкомат#Контрактники#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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