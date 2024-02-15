До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области

Свердловчане в 2023 году гораздо охотнее шли служить в армию. Еще год назад в военкоматы региона было подано всего 2 тысячи заявлений. В 2023 году их число выросло до 10 тысяч. Каждый новый солдат получает хорошие подъемные: помимо федеральной выплаты положено пособие в 100 тысяч рублей из регионального бюджета, его сумма с февраля также выросла впятеро. Такие данные на пресс-конференции в четверг, 15 февраля, привел начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге Виктор Валенцов.