У доставщиков еды в Нижнем Тагиле появится больше работы

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Жители Нижнего Тагила могут получить заказ из таких заведений, как Burger King, «Мимино», «Долина вкуса», «Голодный Япончик», «Вкус Ташкента», «Галерея вкусов», Loft, «Райский двор», «Вилка Ложка», «Сербия гриль» и «У бобра». Для потребителей это значит, что теперь можно получить заказ прямо на дом или в офис без оплаты за саму доставку.
Средний чек на доставку из кафе и ресторанов разнится в зависимости от статуса заведения и его местонахождения:
Зависит от района города, но в среднем 2,5 тысячи рублей, также знаю, что у некоторых коллег по их объемам в среднем тысяча на человека, — рассказала TagilCity.ru Светлана, управляющая одного из кафе на Вагонке.
В связи с подключением ещё одного сервиса доставки, вырастет потребность в курьерах, и значит у жителей Нижнего Тагила появится дополнительный источник заработка.
Мы рады, что жителям Нижнего Тагила теперь доступна доставка не только из магазинов, но и из ресторанов. Мы уже подключили свыше 20 ресторанов в городе, в скором времени в приложении появятся новые заведения, отметил Алексей Данилов, руководитель доставки из ресторанов в СберМаркет.
В целом доставка продуктов и еды из заведений в Нижнем Тагиле стала развиваться незадолго до пандемии. В период самоизоляции большей части населения ресторанному бизнесу пришлось перестроиться на обслуживание клиентов вне заведений, а сервисы доставки стали развиваться. Ежедневно только в Нижнем Тагиле курьеры различных компаний доставляют несколько сотен заказ во все районы города.