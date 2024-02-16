tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

У доставщиков еды в Нижнем Тагиле появится больше работы

У доставщиков еды в Нижнем Тагиле появится больше работы

16 февраля 2024, 10:23
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле расширился перечень заведений, блюда которых горожане могут заказать с доставкой. Городские кафе и рестораны подключились к сервису доставки из магазинов и заведений, сообщают в СберМаркете. А это значит, что спрос на услуги курьеров в городе вырастет.

Жители Нижнего Тагила могут получить заказ из таких заведений, как Burger King, «Мимино», «Долина вкуса», «Голодный Япончик», «Вкус Ташкента», «Галерея вкусов», Loft, «Райский двор», «Вилка Ложка», «Сербия гриль» и «У бобра». Для потребителей это значит, что теперь можно получить заказ прямо на дом или в офис без оплаты за саму доставку.

Средний чек на доставку из кафе и ресторанов разнится в зависимости от статуса заведения и его местонахождения:

Зависит от района города, но в среднем 2,5 тысячи рублей, также знаю, что у некоторых коллег по их объемам в среднем тысяча на человека, — рассказала TagilCity.ru Светлана, управляющая одного из кафе на Вагонке.

В связи с подключением ещё одного сервиса доставки, вырастет потребность в курьерах, и значит у жителей Нижнего Тагила появится дополнительный источник заработка.

Мы рады, что жителям Нижнего Тагила теперь доступна доставка не только из магазинов, но и из ресторанов. Мы уже подключили свыше 20 ресторанов в городе, в скором времени в приложении появятся новые заведения, отметил Алексей Данилов, руководитель доставки из ресторанов в СберМаркет.

В целом доставка продуктов и еды из заведений в Нижнем Тагиле стала развиваться незадолго до пандемии. В период самоизоляции большей части населения ресторанному бизнесу пришлось перестроиться на обслуживание клиентов вне заведений, а сервисы доставки стали развиваться. Ежедневно только в Нижнем Тагиле курьеры различных компаний доставляют несколько сотен заказ во все районы города.

В Екатеринбурге работодатель готов заплатить курьерам 135 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Экономика#Нижний Тагил#Александра Логинова#Свердловская область#Доставка#Екатеринбург#Доставка продуктов#Доставка еды
Подпишитесь
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Вчера, 09:48
Владимир Путин в Нижнем Тагиле пообещал продлить программу поддержки молодых семей
Вчера, 17:11
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Вчера, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Вчера, 11:58
Свердловчане жалуются на задержку рейсов в Кольцово в день приезда Путина
Вчера, 13:55