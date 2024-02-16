У доставщиков еды в Нижнем Тагиле появится больше работы

Жители Нижнего Тагила могут получить заказ из таких заведений, как Burger King, «Мимино», «Долина вкуса», «Голодный Япончик», «Вкус Ташкента», «Галерея вкусов», Loft, «Райский двор», «Вилка Ложка», «Сербия гриль» и «У бобра». Для потребителей это значит, что теперь можно получить заказ прямо на дом или в офис без оплаты за саму доставку.