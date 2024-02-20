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Published Сегодня, 07:51

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Updated Сегодня, 07:53

Путин выступит перед Федеральным собранием 29 февраля

Путин озвучит послание Федеральному собранию

20 февраля 2024, 07:51
Фото: 1MI

Путин выступит перед Федеральным собранием 29 февраля

Президент РФ Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием. Его сообщение состоится 29 февраля.

Это будет ежегодное послание, сообщили в Кремле. Согласно Конституции, глава страны должен обращаться к Федеральному собранию раз в год.

В время доклада рассказывается о положении в стране, о главных векторах внутренней и внешней политики. Помимо этого, обычно озвучиваются ближайшие цели.

Прошлое послание состоялось в феврале прошлого года.

Ранее сообщалось, что российский президент пообещал продлить программу поддержки молодых семей. Это он озвучил во время рабочего визита в Нижний Тагил. Тогда же сообщалось, что эти могут быть озвучены до послания федсобранию.

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#Политика#Россия#Владимир Путин#Кремль#Федеральное собрание#Екатеринбург#Послание#Дарья Сорокина
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