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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Жителя Полевского посадили в тюрьму за организацию нарколаборатории

Организатора нарколаборатории в Полевском приговорили к 16 годам колонии

22 февраля 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney

Жителя Полевского посадили в тюрьму за организацию нарколаборатории

Суд приговорил жителя Полевского к 16 годам тюрьмы за изготовление и распространение наркотиков.

Свердловчанин был членом группировки торговцев наркотиками. В нежилом здании он обосновал лабораторию, в которой изготовлял наркотические вещества для дальнейшего распространения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После того, как мужчину задержали во время подготовки закладок, в здании обнаружили более 27 килограммов запрещенных веществ. Свыше 700 граммов было расфасовано по пакетам для того, чтобы потом положить их в тайники.

Суд назначил ему наказание в виде тюремного заключения в ИК строгого режима. Свердловчанин вину признал частично.

Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон, который организовал местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело.

#Происшествия#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Наркотики#Полевской#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Нарколаборатория
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