Организатора нарколаборатории в Полевском приговорили к 16 годам колонии

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Свердловчанин был членом группировки торговцев наркотиками. В нежилом здании он обосновал лабораторию, в которой изготовлял наркотические вещества для дальнейшего распространения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
После того, как мужчину задержали во время подготовки закладок, в здании обнаружили более 27 килограммов запрещенных веществ. Свыше 700 граммов было расфасовано по пакетам для того, чтобы потом положить их в тайники.
Суд назначил ему наказание в виде тюремного заключения в ИК строгого режима. Свердловчанин вину признал частично.
Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон, который организовал местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело.