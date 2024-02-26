Стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты

Претендовать на соцпенсии по старости могут россияне, которые по тем или иным причинам не набрали стаж для назначения страховой пенсии. Также на этот вид соцобеспечения могут претендовать инвалиды всех трех групп. Еще один вид соцпенсии — это выплата после потери кормильца.