tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В России 4,1 млн человек получат повышения выплат с 1 апреля

Стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты

26 февраля 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney

В России 4,1 млн человек получат повышения выплат с 1 апреля

Стало известно, какие категории граждан с 1 апреля 2024 года получат проиндексированную пенсию.

Каждый год Минтруд осуществляет индексацию выплат российским пенсионерам. Обычно это происходит в два этапа: 1 января индексируются страховые пенсии, а 1 апреля — социальные. В этом году процент повышения составит 7,5%, пишет Newia. Сумма индексации ежегодно утверждается правительством, добавляет Минтруд.

Претендовать на соцпенсии по старости могут россияне, которые по тем или иным причинам не набрали стаж для назначения страховой пенсии. Также на этот вид соцобеспечения могут претендовать инвалиды всех трех групп. Еще один вид соцпенсии — это выплата после потери кормильца.

Чаще всего эти средства получают дети, которые потеряли родителей, либо взрослые, которые нетрудоспособны. Для них с 1 апреля и увеличатся выплаты. Мера затронет 4,1 млн человек. На повышение выделено 37,5 млрд рублей.

Оформлением соцпенсий занимается Социальный фонд России. Выплата назначается автоматически. Либо можно подать заявление, приложив все необходимые документы в МФЦ или через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что правила использования маткапитала в 2024 году были изменены.

#Экономика#Деньги#Пенсии#Выплаты#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Пенионеры
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Сегодня, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Сегодня, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Сегодня, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Сегодня, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
Вчера, 06:27