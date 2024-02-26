Стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Каждый год Минтруд осуществляет индексацию выплат российским пенсионерам. Обычно это происходит в два этапа: 1 января индексируются страховые пенсии, а 1 апреля — социальные. В этом году процент повышения составит 7,5%, пишет Newia. Сумма индексации ежегодно утверждается правительством, добавляет Минтруд.
Претендовать на соцпенсии по старости могут россияне, которые по тем или иным причинам не набрали стаж для назначения страховой пенсии. Также на этот вид соцобеспечения могут претендовать инвалиды всех трех групп. Еще один вид соцпенсии — это выплата после потери кормильца.
Чаще всего эти средства получают дети, которые потеряли родителей, либо взрослые, которые нетрудоспособны. Для них с 1 апреля и увеличатся выплаты. Мера затронет 4,1 млн человек. На повышение выделено 37,5 млрд рублей.
Оформлением соцпенсий занимается Социальный фонд России. Выплата назначается автоматически. Либо можно подать заявление, приложив все необходимые документы в МФЦ или через «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что правила использования маткапитала в 2024 году были изменены.