Как в России можно потратить материнский капитал в 2024 году

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Все семьи, в которых первенцы родились после 1 января 2020 года, попадают под господдержку и могут претендовать на маткапитал, сообщают «Новые известия».
Это касается и семей, в которых второй или третий ребенок родились после 2020 года, но маткапитал до этого они не получали. Эта сумма, рассчитанная на первого ребенка, составляет 630 380 рублей. С 2024 года получить эти деньги могут только граждане России.
Матподдержку должна получать мать ребенка. Но есть такие полномочия и у отца, если с матерью что-то случилось.
Как правило, сертификат сам приходит на Госуслугих вместе с цифровым документом. Если этого не произошло, то можно там же самостоятельно подать заявление и через 15 дней получить ответ.
Маткапитал выдается как в бумажной форме, так и в электронной. Полученными деньгами можно оплатить детский сад, техникум, вуз и даже магистратуру. При этом маткапитал может быть направлен на учебу как одного ребенка, так и двух-трех сразу.
С нового года действует новое правило по ежемесячной выплате из маткапитала. Если ребенок родился в 2024 году, то написав заявление о выплате в течении полугода после рождения ребенка, деньги поступят с учетом невыплаченного времени.
Из средств маткапитала будет выплачиваться прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе до тех пор, пока деньги на сертификате не закончатся. Тратить деньги маткапитала, как и прежде, разрешается на покупку квартиры, на ипотеку. А вот ремонт не входит в этот перечень.
Также использовать эти средства можно для реконструкции дома блокированной застройки. Разрешается при их помощи увеличить площадь дома и улучшить жилищные условия.
Чтобы воспользоваться средствами для погашения ипотеки, нужно обратиться в свой банк. Деньги должны перевести не позднее пяти дней. Кроме того, средства маткапитала можно направить на накопительную часть пенсии частично или полностью.
Ранее сообщалось, что детям до 17 лет и беременным женщинам в Свердловской области увеличат выплаты.