Детям до 17 лет и беременным женщинам в Свердловской области увеличат выплаты

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Повышение выплат связано с тем, что в стране стал выше прожиточный минимум на 7,5%. Среди увеличившихся соцвыплат есть также выплаты для детей и подростков до 17 лет, а также для беременных жительниц региона, рассказали в свердловском соцфонде.
Так, на момент января 2024 года в Свердловской области размер «детских» пособий доходит до 15 тысяч рублей, а для беременных он достигает почти 17 тысяч рублей.
Напомним, в Свердловской области многодетным семьям, где есть более трех детей, бесплатно выдали земельные участки.