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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Семьям в Свердловской области увеличат размер пособий

Детям до 17 лет и беременным женщинам в Свердловской области увеличат выплаты

24 января 2024, 16:34
Фото: 1MI

Семьям в Свердловской области увеличат размер пособий

В Свердловской области поднимут размер социальных пособий семьям. Повышение выплат ожидается с 3 февраля 2024 года.

Повышение выплат связано с тем, что в стране стал выше прожиточный минимум на 7,5%. Среди увеличившихся соцвыплат есть также выплаты для детей и подростков до 17 лет, а также для беременных жительниц региона, рассказали в свердловском соцфонде.

Так, на момент января 2024 года в Свердловской области размер «детских» пособий доходит до 15 тысяч рублей, а для беременных он достигает почти 17 тысяч рублей.

Напомним, в Свердловской области многодетным семьям, где есть более трех детей, бесплатно выдали земельные участки.

Стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году
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#Общество#Дети#Свердловская область#Деньги#Подростки#Прожиточный минимум#Социальная поддержка#Выплаты#Многодетные семьи#Беременные#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Социальные пособия
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