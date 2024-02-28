Лицензии лишена золотодобывающая компания в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Лишение последовало после проверки сотрудниками регионального Росприроднадзора. У фирмы была лицензия на поиск и разведку мест нахождения разного вида золота.
По данным Росприроднадзора, проверяющие нашли в организации нарушения законодательства «О недрах». А это прямое основание для лишения фирмы этого важного документа.
Все данные по проверке были отправлены в вышестоящую инстанцию. Документ уже аннулирован.
Ранее в России лицензию отозвали у «Qiwi-банка».