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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

Золотодобывающую фирму из Свердловской области лишили лицензии

Лицензии лишена золотодобывающая компания в Свердловской области

28 февраля 2024, 08:57
Фото: 1MI

Золотодобывающую фирму из Свердловской области лишили лицензии

В Свердловской области фирма, занимающаяся добычей золота, лишена лицензии. Это ООО «Буратино».

Лишение последовало после проверки сотрудниками регионального Росприроднадзора. У фирмы была лицензия на поиск и разведку мест нахождения разного вида золота.

По данным Росприроднадзора, проверяющие нашли в организации нарушения законодательства «О недрах». А это прямое основание для лишения фирмы этого важного документа.

Все данные по проверке были отправлены в вышестоящую инстанцию. Документ уже аннулирован.

Ранее в России лицензию отозвали у «Qiwi-банка».

#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Закон#Золото#Нарушения#Лицензия#Росприроднадзор#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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