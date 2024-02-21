У «Qiwi-банка» отозвана лицензия

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В последний раз ЦБ аннулировал лицензию около двух лет назад. Qiwi регулярно нарушал закон по части доходов, полученных посредством расчетов между физлицами и теневым предпринимательством, включая переводы на нелегальные казино.
Qiwi располагался на 89-й строчке в банковской среде страны. Деньги гражданам со вкладов вернут. В настоящий момент в Qiwi-кошельках не работает пополнение, но пока получается вывести деньги.
По данным ЦБ, нарушение закона со стороны сервиса создавало сильные риски для людей.
Ранее в центре Екатеринбурга на продажу выставили офис банка. Это офис УБРиРа, который находится на улице Малышева. Его цена — 90 миллионов рублей.