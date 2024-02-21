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Банк России отозвал лицензию у «Qiwi-банка»

У «Qiwi-банка» отозвана лицензия

21 февраля 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney

Банк России отозвал лицензию у «Qiwi-банка»

Банк России отозвал лицензию у «Qiwi-банка» из-за нарушений законов о банковской деятельности, а также требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В последний раз ЦБ аннулировал лицензию около двух лет назад. Qiwi регулярно нарушал закон по части доходов, полученных посредством расчетов между физлицами и теневым предпринимательством, включая переводы на нелегальные казино.

Qiwi располагался на 89-й строчке в банковской среде страны. Деньги гражданам со вкладов вернут. В настоящий момент в Qiwi-кошельках не работает пополнение, но пока получается вывести деньги.

По данным ЦБ, нарушение закона со стороны сервиса создавало сильные риски для людей.

Ранее в центре Екатеринбурга на продажу выставили офис банка. Это офис УБРиРа, который находится на улице Малышева. Его цена — 90 миллионов рублей.

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#Экономика#Нарушения#ЦБ#Банк России#Лицензия#Екатеринбург#Нарушение закона#Дарья Сорокина#Oiwi-банк
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